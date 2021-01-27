Почему россияне игнорируют акции Навального

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27 января, среда  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Почему россияне игнорируют акции Навального

    Людей от участия в митингах останавливает неочевидный повод этих акций    27 января 2021, 19:55
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    Протестные акции, прошедшие в минувшую субботу, оказались немногочисленными, хотя поводы для социального недовольства у граждан имеются – достаточно упомянуть последствия коронакризиса. Свою роль сыграла «токсичность» фигуры Алексея Навального, вокруг которого пытаются сплотить протестную аудиторию, в том числе молодежную. Почему призывы к участию в несанкционированных акциях не нашли большего отклика у граждан?

    «Прежде всего от участия в митингах людей останавливает неочевидный повод этих акций. Чтобы люди начали массово выходить на улицы, их надо очень крепко обидеть, а пока такой явной обиды на власть у граждан нет. Поэтому сейчас такие акции собирают только ядро самых «заряженных» протестующих леволиберального типа», – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    Как отмечают эксперты, причиной социальной напряженности могут стать трудности, вызванные экономическими и социальными последствиями пандемии. Но как заметил директор центра социального проектирования «Платформа», социолог Алексей Фирсов, в данном случае «сама по себе идея выхода людей на площадь была недостаточно аргументирована».

    Прошедший митинг предполагал слишком узкую цель, сфокусированную на аресте Алексея Навального, чья потенциальная электоральная база не очень высока, заметил собеседник. «Получается, что цель митинга не затрагивала более сущностную, масштабную проблему, которая бы касалась большого количества людей. Это не было даже митингом против коррупции, хотя какие-то отголоски этой темы там тоже присутствовали», – уточнил Фирсов.

    В столице в несанкционированных выступлениях в минувшую субботу приняло, по оценкам МВД, около четырех тысяч человек. А попытки иностранных СМИ и оппозиционных ресурсов в десять раз завысить эту численность, были подвергнуты критике, а их данные опровергались.

    Как указал Фирсов, Москва – такой город, где население слишком интегрировано в сложившуюся систему взаимоотношений, чтобы по поводу неблизкой для него истории выходить на митинги. «Очень многие жители Москвы работают в крупных компаниях или в привилегированной сейчас бюджетной сфере. Они были готовы протестовать против реновации, которая касалась многих лично, а вот за Навального выйдут только в том случае, если увидят для себя связь между падающим уровнем жизни, коррупцией и митингом. Пока такой механизм не работает», – пояснил социолог.  

    По мнению Фирсова, это не значит, что такие персонифицированные митинги не обладают мобилизационной силой. «Но для этого нужно, чтобы недовольные идентифицировали себя с пострадавшим, поняли, что такое могло бы произойти с каждым из них. А вот отождествить себя с Навальным для большинства людей гораздо сложнее, потому что он занимает слишком особую нишу в нашем обществе.

    Получается, что на базе фигуры Навального массовый протест невозможен, так как он сам является его ограничителем»,

    – считает социолог.

    Некоторую часть потенциальной взрослой аудитории митингов может отпугнуть память о нестабильных 1990-х годах, заметил в свою очередь Минченко. «Кто-то в эти годы перебивался копеечными заработками или пострадал от бандитов, хотя кто-то заработал свой первый миллион или начал новый старт в жизни», – рассуждает эксперт. При этом, заметил он, сейчас на протестные акции чаще выходят граждане 20-30 лет, которые 90-е годы вообще не помнят.

    Россиян всех возрастов отпугивает в первую очередь сама фигура Навального, полагает сенатор Олег Морозов. По мнению собеседника, люди, которые могли бы стать аудиторией протестных митингов, зачастую расценивают акции, организованные «навальнистами», как элемент внешнего вмешательства в дела России. «Я даже знаю таких людей лично. Это мои одноклассники, одногруппники, однокашники. Они мировоззренчески категорически не согласны со мной, не любят «Единую Россию», не голосуют за Владимира Путина на выборах. Но они прямо говорят, что не пойдут на акции, потому что понимают, что это не их путь, им с этим человеком не по пути», – заметил сенатор.

    Что касается тех, кто вышел на протестные акции, то здесь могла проявиться определенная «митинговая сублимация», полагает Морозов. «Раз был повод, то надо как-то воспользоваться им. Да тут еще и COVID-19, когда люди засиделись дома, необходима была форма выброса активности, которая раньше проявлялась в других формах», – заметил собеседник.

    В регионах, в отличие от столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, люди часто приходили на митинги вообще не из-за Навального, а исходя из местной протестной повестки, заметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Наиболее ярко это проявилось в Перми, где большинство митингующих пришли чтобы выразить свое негативное отношение к местным властям – и они эту эмоцию сбросили», – полагает политолог.

    По его мнению, отсутствие притока людей на митинги было обусловлено, с одной стороны, старой, уже набившей оскомину, оппозиционной повесткой и лозунгами, а с другой стороны, тем, что силовые структуры действовали максимально аккуратно, не дав повода к возмущениям жестокостями. «Причин тому, почему эти мероприятия остаются уделом локальных групп, много. Здесь и «прививка» прошлых митингов, от которых нет никакого проку, и в целом для страны это не очень большой повод, чтобы массово нарушать закон, участвуя в несогласованных митингах», – полагает Костин.

    Эксперт также отметил, что Навальный не нравится очень многим людям даже из «ядра» протестных акций, которые в принципе сочувствуют оппозиции. «Уровень доверия к нему низок, оппозиционеры неоднократно ловили Навального на лжи. У людей в целом куда больше актуальных проблем и вопросов, чем ситуация с Навальным и его сторонниками».

    «В целом предпосылок для масштабирования протестов под знаком Навального нет, – резюмировал Костин. – Если выражаться языком эпидемиологии, это пока что очень легкая простуда, при которой нельзя применять тяжелые антибиотики. Эти антибиотики могут принести России куда больший вред, чем само заболевание».


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