Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального

«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.

«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.

Матвейчев также указал на деморализацию сторонников навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.

«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –

Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».

«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.

По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около 2 тыс. человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытко перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.

В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.