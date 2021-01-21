Генпрокуратура призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января

Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января.

В ходе мониторинга Сети прокуроры выявили призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования, передает РИА «Новости».

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку, передает ТАСС.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.