МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России

Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.

В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.

«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.

«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.

В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.