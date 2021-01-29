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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Когда доллар начнет дешеветь

Аналитики ждут 80 рублей за доллар Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Обычно после длинных каникул рубль приходит в себя и укрепляется. Однако на этот раз неудачное стечение факторов играет против российской валюты. Не вовремя вернулся к скупке валюты и Банк России. В итоге отмечается самый резкий спад рубля с октября прошлого года. Ни о каких 68 рублях за доллар уже не может быть и речи, считают эксперты. И все же для рубля еще не все потеряно. Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей Zuma/ТАСС
Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх? Подробности...
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Фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19

В Европе выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС
Великобритания может остаться без вакцины от коронавируса – по крайней мере, европейского происхождения. А все потому, что странам Евросоюза, как внезапно выяснилось, самим не хватает спасительного препарата от COVID-19. Почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Прививка от демагогической заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Демагог тужится, пыжится и страшно завывает, но при достаточном уровне антител он завывает, а мне только смешно. После эффективной прививки получается иммунитет – вроде как на звонки самозванцев от имени Сбербанка. Подробности...
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Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...
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Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
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Главой Госдепа стал критик России

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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

    Популярность в соцсетях для подростков важнее, чем предостережения родителей    29 января 2021, 15:08
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Соцсети и видеохостинги вняли увещеваниям Роскомнадзора и начали удалять ролики и сообщения, которые провоцируют подростков выходить на очередные незаконные акции сторонников Навального. Подобные усилия уже частично оправдали себя – накануне беспорядков в прошлую субботу часть опасного контента удалось блокировать. Что еще можно предпринять, чтобы убедить подростков не быть пешками в протестных играх?

    Представительство социальной сети TikTok в России вышло на контакт с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Руководство интернет-платформы заявило о готовности «оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», – сообщил в четверг порталу Life глава комиссии, депутат Василий Пискарев.

    Ранее в тот же день Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. В Роскомнадзоре напомнили, что руководству соцсетей уже направляли аналогичные требования накануне акций 23 января – модераторы блокировали провокационные призывы, благодаря чему удалось «сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших». Так, к утру 22 января социальная сеть TikTok удалила 38% опасной информации от общего объема выявленной, «ВКонтакте» и YouТube блокировали распространение 50% таких сообщений, а Instagram – 17%.

    При этом за отказ от исполнения требований удалить противоправный контент социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы, пригрозили в ведомстве.  

    В четверг прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям. Глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова констатировала: в соцсетях выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках.

    Из-за призывов к участию подростков в несанкционированных протестах уже возбуждены и реальные уголовные дела. В четверг Следственный комитет привлек к ответственности ближайшего соратника Навального Леонида Волкова. Предметом расследования стали видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело возбуждено по статье 151.2 УК – склонение в интернете несовершеннолетних к совершению противоправных действий.

    В незаконных акциях в прошедшую субботу, по данным полиции, приняли участие около четырех тысяч человек. Как написала тогда в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России, из них около 70 в Москве. По словам Кузнецовой, во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом.

    Однако в то же время на митингах в Москве властям удалось не допустить массового участия несовершеннолетних. «Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей», – рассказал РИА «Новости» глава комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также отмечает, что «присутствие детей, слава богу, не носило массовый характер».

    Вовлечение детей в протестные акции – примета не только российской уличной политики. На этой неделе весь мир облетела история, имевшая место во время беспорядков в Нидерландах. Подросток, который решил присоединиться к акциям протеста против карантинных мер правительства, попал в прямой эфир местного телеканала – пытался попасть в кадр, выкрикивал в микрофон журналиста. Мама увидела своего сына в прямом эфире, после чего поехала сама на место событий и забрала его домой, сообщил портал Reddit.

    Тем временем в России пользователи соцсетей, опасающиеся, что завлекаемым на протесты подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать.

    «В следующее воскресенье заказчики незаконных митингов, судя по всему, хотели бы повторить свою акцию, – опасается член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов. – Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я – не как сенатор, а как отец – разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнестись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома».

    Как известно, нескольких молодых людей уже взяли под стражу, отметил Долгов, поскольку их насильственные действия на прошлом митинге установлены. «Этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных «подвигов». Но кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно», – сказал сенатор в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Сами дети, которые пришли протестовать, ни в чем не виноваты, ими двигало любопытство и вера в лучший мир. Но те, кто воспользовался этим в политических интересах, представляют собой абсолютное зло», – уверена политолог Анна Федорова. Она отметила «лживость и двуличность» оппозиционеров, которые «сначала прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали». 

    По словам семейного психолога Натальи Панфиловой, родителям не стоит прибегать к тактике прямых категоричных запретов. «Допустим, родители просто запрещают детям идти на несогласованный митинг, предостерегают их, что там тебя схватят, потащат в полицию, а я за тебя буду штраф платить». Это классическая ошибка. Такие методы вызывают прямо противоположный эффект.

    «Этого дети слушать не хотят, – поясняет собеседница. – Для них такие предостережения – не повод сидеть дома. Дети воспринимают такие речи по-своему: это про то, что – вы трусливые, а я буду героем». Панфилова напомнила, что подпольная «Молодая гвардия» в оккупированном немцами Донбассе состояла из совсем молодых людей, почти подростков. «Они не боялись умереть, они хотели быть полезными своей стране. Сегодняшние подростки тоже хотят быть полезными», – подчеркивает психолог.

    «Задача родителей – рассказать детям про себя, выразить свою жизненную позицию, поделиться тем, как они относятся к власти,

    к происходящему в стране. Возможно, надо уважительно поспорить, найти доводы, привести свой личный пример из времен своей юности. Рассказать, как им приходилось делать важный выбор в жизни, скажем, в 1990-е», – предлагает психолог. Панфилова убеждена, что такие «смыслообразующие разговоры» поднимают авторитет родителей в глазах детей. «Нужно говорить про собственный интерес, но при этом не навязывать его. Агрессия и нажим в общении с детьми до добра не доведут. Иначе ребенок будет искать альтернативу в соцсетях, искать именно там понимания. Но в Сети подросток рискует попасть под внушение нужных кому-то другому мыслей», – сказала Панфилова.

    Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод убежден, что молодежную политику в стране пора переформатировать. «В советский период было немало идеологии, но было и много полезного: патриотическое воспитание, организация досуга, многочисленные кружки, секции. Все было доступно и бесплатно. Современная молодежная политика должна носить максимально прикладной характер», – убежден правозащитник.

    По его словам, основным вектором новой политики должна стать помощь в самореализации, развитие системы социальных лифтов. «Требуется качественное образование, новые рабочие места, социальная защита. Возможность стать успешным в рамках социально значимых проектов, в том же волонтерском движении. При всем этом – минимум фальши, заорганизованности и политиканства. На несогласованные акции молодые ходят зачастую вовсе не потому, что заинтересовались политикой. Скорее, это поиск отдушины, новых впечатлений», – считает Брод.

    Член СПЧ назвал печальным тот факт, что «организаторы подобных митингов манипулируют молодежью, используют ее в качестве массовки, в роли статистов». «И конечно, нужно новое поколение молодежных лидеров, обладающих государственным мышлением», – отметил правозащитник.

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