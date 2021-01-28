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Федорова: Тот, кто вовлекает детей в незаконные акции, представляет абсолютное зло
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«У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя попытки вовлечения детей в несанкционированные акции протеста 23 января сторонниками блогера Алексея Навального.
«У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – считает политолог Анна Федорова.
Собеседница подчеркнула – сами дети, которые пришли протестовать, «ни в чем не виноваты, ими двигало любопытство и вера в лучший мир». «Но те, кто воспользовался этим в политических интересах, представляет собой абсолютное зло. Чтобы с этим бороться, необходимо честно и уважительно говорить с подростками, объяснять, что на самом деле происходит и как их пытаются использовать», – заключила Федорова.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января.
В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства.
В то же время прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций, планирующихся на 31 января, их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, подчеркнув, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках.
Напомним, еще накануне митингов следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.
В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России
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Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.
«Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС.
Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии.
Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля.
«Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Путин прокомментировал «расследование» про «дворец»
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Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
«Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости».
При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей
В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей.
В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.
В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д.
Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.
Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Немецкий эксперт: В ЕС создали институт антироссийской инквизиции
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«Европа въелась в Россию, как собака, и при любом неправильном движении достает свою моральную дубинку. В такой политике – трагическая ошибка всего Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова экс-премьера Бранденбурга Маттиаса Платцека о том, что Европа без России может остаться в полном одиночестве.
«Вместе с Маттиасом Платцеком мы регулярно выступаем с этими идеями на Германо-российском форуме, пишем книги и поднимаем такие проблемы в ток-шоу. Но наши голоса – это капля в море, ведь, к сожалению, большинство политиков и представителей прессы сегодня считают совсем иначе. И если мнение господина Платцека, как известного человека, еще появляется в СМИ, то точка зрения всех остальных, кто придерживается таких же взглядов, вовсе замалчивается», – с сожалением сказал немецкий политолог Александр Рар.
Бывший глава правительства немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Платцек призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем, констатировал политик.
Одновременно с этим выступлением официальный Берлин сделал несколько заявлений, явно не дружественных по отношению к Москве. Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал освободить задержанных участников несогласованных акций, которые прошли 23 января в нескольких городах России. Задержанные россияне, по мнению Мааса, «мирно протестовали».
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф, в свою очередь, потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце президента России, сообщил портал Deutsche Welle.
Рар напомнил – в начале «нулевых» отношения России и Германии были прекрасными. «Стоит вспомнить хотя бы знаменитую речь Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда были планы построить с Европейским союзом единое пространство на общем континенте, выработать верный для всех консенсус. Но с того времени Европа полностью изменилась и застряла в созданных ей же конфликтах», – отметил Рар.
По словам политолога, причина этому не только в уходе старых политиков типа Вилли Брандта, благодарных Советскому Союзу за объединение ФРГ и ГДР, но и в том, что Европа стала клубом либеральных ценностей, где могут быть правы только демократические страны.
«Фактически в ЕС появился институт инквизиции, который говорит: пока Россия не докажет свою либеральность, она наш враг. Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины и, что самое главное – политкорректность, новую европейскую идеологию. Россия же оказалась чуть ли не единственной страной на территории Европы, которая заявила, что не будет поддерживать этот тренд, и сразу стала врагом европейских элит», – рассказал Рар, предположив, что вместе со вступлением Джо Байдена на пост президента США и усилением партии «Зеленых» в Германии идеологизация политики будет продолжаться.
По мнению Рара, антироссийская риторика Европы в целом и призыв главы МИД ФРГ Хайко Мааса отпустить задержанных в России участников несогласованных митингов 23 января в частности – это отголоски холодной войны, «когда Запад тоже часто перебарщивал в своей критике в отношении СССР, создавая образ врага и запугивая собственное население».
«В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», – заключил политолог.
Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января.
В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета.
Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет.
Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы.
Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах.
Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике.
Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл.
В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов.
Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка».
Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу.
Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении.
Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выразил готовность перевести 300 тыс. рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, пострадавшей в ходе несанкционированной акции в субботу, 23 января.
«Я готов из своих личных денег в любой момент перевести на медицинские проблемы, на лечение этой несчастной гражданки, так сильно пострадавшей, госпоже Юдиной. Я готов перевести 300 тыс. рублей. Чтобы помочь Маргарите Юдиной, я лично готов. Так как она себя плохо чувствует, болеет, готов на медицину 300 тыс. рублей дать. Не на оплату ее адвокатов, нет. А вот ей 300 тыс. на восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий», – сообщил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». Запись программы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».
«Пожалуйста, пусть адвокаты со мной свяжутся, мы их верифицируем, чтобы это не были обманщики. И по телефону... Она, правда, говорила, что у нее долги перед двумя банками. Вот 300 тыс. рублей на ее лечение я готов выделить. Не вопрос. Чтобы ее реально обследовали, поняли, разобрались. Выйдут на связь ее юристы, интересно? Или будут «нам не нужны деньги кровавого пропагандиста!»?» – задался вопросом радиоведущий.
«При этом я уверен, что с аналогичной инициативой выступят многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз. Ведь не может же быть иначе», – призвал Соловьев.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». В среду стало известно, что женщину повторно госпитализировали.
Еще один инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января.
«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Названо число возбужденных уголовных дел по итогам незаконных акций в России
По итогам несанкционированных акций в России, которые прошли 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, сообщила пресс-служба СК России.
«По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений, добавили в ведомстве.
В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин, по данным пресс-службы, указал руководителям на «необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный
Блогер Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
«Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», – сказал Патрушев.
По его словам, Навальный «неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом».
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным
Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России.
«Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Глава МИД Украины назвал Навального другом
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным.
«То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его мнению, России в любом случае придется вернуть Крым, а Украина не должна очаровываться Навальным. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал он.
При этом он уточнил, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придется принести извинения за российскую агрессию». Кулеба подчеркнул, что «враг моего врага является моим другом», поэтому если Навальный является врагом Путина, то Украина будет поддерживать Навального.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции 23 января
Видеоблогер Константин Лакеев признал вину в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января и попросил прощения у сотрудников полиции, свидетельствует видеоролик, опубликованный Следственным комитетом России.
«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал задержанный на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Лакеев рассказал, что закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем «очень раскаивается и сожалеет».
Между тем, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов. «Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны», – приводит ее слова ТАСС.
«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – добавила она.
Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
За насилие в отношении полицейских на незаконной акции в Москве задержаны два уроженца Калмыкии
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В Москве задержали двух участников несанкционированной акции 23 января, их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ГСУ СК по столице.
«По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Оба подозреваемых – уроженцы Калмыкии, их задержали, в скором времени планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее СК попросил суд арестовать другого обвиняемого в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
После несанкционированной акции 23 января в Москве в медицинские учреждения обратились шестеро правоохранителей, всего пострадали не менее 13 силовиков.
Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Юрист рассказал о возможном наказании для больных ковидом на незаконных акциях
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«Закон предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.
«Законом предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если оно повлекло за собой массовое заболевание людей, то это может караться лишением свободы сроком до двух лет. Если же это стало причиной смерти двух или более лиц, то речь может идти о лишении свободы на срок от пяти до семи лет», – пояснил юрист Илья Ремесло.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. «Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов.
Эксперт убежден, что после несанкционированных акций следует ожидать роста числа зараженных коронавирусом. «Есть же статистика, можно сопоставить число людей с вирусом до митингов и после и выявить причинно-следственную связь. Это не будет произвольно посчитано, все будет обосновано. Будут сопоставляться данные – кто участвовал в акции, кто после заболел», – сказал собеседник.
Ремесло подчеркнул, что это «показывает безразличие наших оппозиционеров. Им плевать и на здоровье, и на жизнь граждан. В такой опасный период они даже не призывали людей брать с собой необходимые средства защиты».
Напомним, что 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности.
Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в нескольких города России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
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