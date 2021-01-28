Федорова: Тот, кто вовлекает детей в незаконные акции, представляет абсолютное зло

«У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя попытки вовлечения детей в несанкционированные акции протеста 23 января сторонниками блогера Алексея Навального.

«У оппозиции очень лживая и двуличная позиция. Сначала они прилагают максимальные усилия для привлечения подростков к участию в митингах, ведут активную рекламную кампанию в социальных сетях, а потом утверждают, что ничего подобного не делали», – считает политолог Анна Федорова.

Собеседница подчеркнула – сами дети, которые пришли протестовать, «ни в чем не виноваты, ими двигало любопытство и вера в лучший мир». «Но те, кто воспользовался этим в политических интересах, представляет собой абсолютное зло. Чтобы с этим бороться, необходимо честно и уважительно говорить с подростками, объяснять, что на самом деле происходит и как их пытаются использовать», – заключила Федорова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января.

В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства.

В то же время прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций, планирующихся на 31 января, их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, подчеркнув, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках.

Напомним, еще накануне митингов следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.

В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.