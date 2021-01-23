СК возбудил уголовные дела после несанкционированной акции в Москве

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

В СК уточнили, что дела возбуждены по статьям насилие в отношении представителя власти, повреждение имущества и хулиганство, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 23 января агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несогласованной акции в центре столицы, вблизи Сретенского бульвара в ответ требования правоохранителей ударили сотрудника Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать.

Также неустановленные лица распылили слезоточивый газ в сторону стражей правопорядка при пресечении теми незаконных действий. В ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары. Участники протестов также блокировали автомобиль на Цветном бульваре и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

«Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото- и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц причастных к их совершению», – добавила Иванова.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».

Ранее сообщалось, что в Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.