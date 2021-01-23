Участники незаконной акции в Москве начали кидать в полицию снежки и бутылки

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить протестующих.

Протестующие на Пушкинской площади кидают снежки и бутылки в полицейских, скандируют бранные кричалки, правоохранители пытаются оттеснить митингующих, передает РИА «Новости».

Несколько человек пострадали во время стычек с полицией на незаконной акции в центре Москвы. Отмечается, что у некоторых разбиты носы, несколько человек получили ушибы лица. Все они участники акции. Одному из них помощь оказали полицейские. Пока нет информации, есть ли среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

Участники незаконной акции используют металлические ограждения против сотрудников полиции. Собравшиеся толкнули ограждение на группу полицейских. Стычки начинаются в момент задержаний, участники акции сразу начинают закидывать сотрудников полиции и ОМОН снежками и бутылками. Правоохранительные органы применяют спецсредства только тогда, когда толпа пытается отбить задержанных. Они крупной «черепахой» заходят в толпу, выдергивают оттуда наиболее активных участников и ведут их в автозак.

Кроме того, участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы устроили драки с сотрудниками правоохранительных органов. При попытке полицейских и сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Они хватают бойцов ОМОН, пытаются затащить их в толпу или сбить с ног.

По данным полиции, всего на Пушкинской площади в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.