Сенатор: Организаторы незаконных акций протеста должны нести самое суровое наказание

Агрессивные участники незаконного митинга сторонников Навального, уже арестованы. Этот факт способен сам по себе остановить некоторых их сверстников от участия в новой акции. Но главную роль должны сыграть родители. Это они должны убедить своих детей остаться дома, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя попытки сторонников Навального созвать новую незаконную акцию.

«Все участники несогласованных акций должны понимать, что они преступают черту, нарушают закон, даже если не совершают никаких насильственных действий. Нарушителями будут считаться и несовершеннолетние, если только они еще не вышли из младенческого возраста. К сожалению, иные родители тащат даже таких детей на подобные манифестации», – заявил член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов.

«Кроме того, демонстранты на несогласованных акциях могут стать невольными соучастниками насилия, когда неуправляемая толпа понесется куда-то, круша все на своем пути, не говоря уже о том, что люди невольно могут в давке пострадать сами», – добавил он.

У инициаторов митинга 23 января, как и следующего, который «штаб Навального» анонсировал на 31 января, были все возможности для согласования с властями Москвы, даже в условиях коронавирусных ограничений, предполагает сенатор. «Но все эти люди – Яшин, Соболь, Волков – палец о палец не ударили для согласования. Времени у них для этого было много, но они его не использовали. И самому Навальному, и тем, кто стоит за его спиной на Западе, нужна «картинка» столкновений с полицией. Нужны провокации с максимальным участием молодежи, подростков и с максимальным ожесточением», – считает Долгов.

На субботнем митинге агрессивная часть сторонников Навального с первых же минут появления бойцов ОМОНа и Росгвардии принялась набрасываться на них, наносить удары, срывать амуницию.

«В Москве, Питере, Владивостоке мы наблюдали совершенно одиозные картины насилия со стороны демонстрантов, а в ответ – терпеливое, профессиональное поведение силовиков. Некоторые пришедшие на митинг молодые люди совершенно признавались на камеру, что их задача – устроить как можно больше драк, то есть даже не скрывали полученных инструкций. Видимо, они пребывали в эйфории от обещанных за это гонораров», – предполагает собеседник.

Сравнивая действия наших силовых органов и их западных коллег при разгоне демонстрации, Долгов напомнил, что в событиях 23 января из числа митингующих хоть сколько-нибудь серьезно пострадала лишь одна женщина в Санкт-Петербурге.

«В то же время после разгонов аналогичных по размеру толп в США, в Западной Европе в больницы с серьезными травмами обычно поступают десятки человек, бывают и убитые. Я 13 лет работал в США и видел своими глазами, как там действует полиция на несогласованных уличных акциях, – даже не таких массовых, о которых мы говорим. Если в Нью-Йорке человек пытается по своей прихоти выйти на проезжую часть, просто встать на какой-нибудь Пятой Авеню, неважно с плакатом или без, его в течении секунд скручивают и волокут по улице в полицейскую машину. При малейшем сопротивлении – даже если человек просто схватил «копа» за руку, его в лучшем случае просто изобьют и, скорее всего, дадут срок, а в худшем – он получит пулю в живот», – рассказал Долгов.

«Мы видим по телерепортажам, как разгоняют незаконные демонстрации во Франции, в Германии, сейчас – в Голландии. Это резиновые пули, слезоточивый газ и наконец водометы, которые пускают в ход при зимней холодной погоде. В той же Франции многие «желтые жилеты» уже давно сидят в тюрьмах. И везде в Евросоюзе за насильственные действия демонстрантам, а тем более – организаторам, дают серьезные сроки: 5-7 лет. В Штатах же – 10 лет. По совокупности эпизодов, в случае массового насилия – до пожизненного заключения», – сообщил сенатор.

«Думаю, госпожа Соболь и другие члены «штабов Навального» в Европе за аналогичные действия получили бы пять лет тюрьмы, как минимум. Те, кто готовит провокации в нашей стране, тоже должны нести самое суровое наказание. Оно должно быть неотвратимым, поскольку они подвергают опасности жизни всех нас и наших детей», – добавил он.

«В это воскресенье заказчики, судя по всему, хотели бы повторить прошлую акцию. Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я не как сенатор, а как отец разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнеслись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома», – сказал собеседник.

Как известно, нескольких подростков, чьи насильственные действия на прошлом митинге установлены, уже взяли под стражу, напомнил Долгов. «Конечно, этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных «подвигов». Но, кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно», – заключил Долгов.

Сенатор отметил, что в агитации среди несовершеннолетних для сбора «массовки» на прошлый митинг активную роль сыграли иностранные интернет-платформы. «Кстати, далеко не все посты и ролики такого рода удалены в настоящий момент. Неслучайно накануне Совет Федерации принял заявление, призывающее ужесточить меры воздействия на глобальные IT-компании, нарушающие наши законы», – подчеркнул сенатор.

Напомним, что полиция Москвы призвала жителей города и гостей не участвовать в несанкционированной акции 31 января. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.

В ГУ МВД по Москве информировали, что после незаконной акции 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест. По статье о применении насилия к представителям власти возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, правоохранители составили протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированном митинге, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.