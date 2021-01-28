|
|
Сенатор: Организаторы незаконных акций протеста должны нести самое суровое наказание
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Агрессивные участники незаконного митинга сторонников Навального, уже арестованы. Этот факт способен сам по себе остановить некоторых их сверстников от участия в новой акции. Но главную роль должны сыграть родители. Это они должны убедить своих детей остаться дома, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя попытки сторонников Навального созвать новую незаконную акцию.
«Все участники несогласованных акций должны понимать, что они преступают черту, нарушают закон, даже если не совершают никаких насильственных действий. Нарушителями будут считаться и несовершеннолетние, если только они еще не вышли из младенческого возраста. К сожалению, иные родители тащат даже таких детей на подобные манифестации», – заявил член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов.
«Кроме того, демонстранты на несогласованных акциях могут стать невольными соучастниками насилия, когда неуправляемая толпа понесется куда-то, круша все на своем пути, не говоря уже о том, что люди невольно могут в давке пострадать сами», – добавил он.
У инициаторов митинга 23 января, как и следующего, который «штаб Навального» анонсировал на 31 января, были все возможности для согласования с властями Москвы, даже в условиях коронавирусных ограничений, предполагает сенатор. «Но все эти люди – Яшин, Соболь, Волков – палец о палец не ударили для согласования. Времени у них для этого было много, но они его не использовали. И самому Навальному, и тем, кто стоит за его спиной на Западе, нужна «картинка» столкновений с полицией. Нужны провокации с максимальным участием молодежи, подростков и с максимальным ожесточением», – считает Долгов.
На субботнем митинге агрессивная часть сторонников Навального с первых же минут появления бойцов ОМОНа и Росгвардии принялась набрасываться на них, наносить удары, срывать амуницию.
«В Москве, Питере, Владивостоке мы наблюдали совершенно одиозные картины насилия со стороны демонстрантов, а в ответ – терпеливое, профессиональное поведение силовиков. Некоторые пришедшие на митинг молодые люди совершенно признавались на камеру, что их задача – устроить как можно больше драк, то есть даже не скрывали полученных инструкций. Видимо, они пребывали в эйфории от обещанных за это гонораров», – предполагает собеседник.
Сравнивая действия наших силовых органов и их западных коллег при разгоне демонстрации, Долгов напомнил, что в событиях 23 января из числа митингующих хоть сколько-нибудь серьезно пострадала лишь одна женщина в Санкт-Петербурге.
«В то же время после разгонов аналогичных по размеру толп в США, в Западной Европе в больницы с серьезными травмами обычно поступают десятки человек, бывают и убитые. Я 13 лет работал в США и видел своими глазами, как там действует полиция на несогласованных уличных акциях, – даже не таких массовых, о которых мы говорим. Если в Нью-Йорке человек пытается по своей прихоти выйти на проезжую часть, просто встать на какой-нибудь Пятой Авеню, неважно с плакатом или без, его в течении секунд скручивают и волокут по улице в полицейскую машину. При малейшем сопротивлении – даже если человек просто схватил «копа» за руку, его в лучшем случае просто изобьют и, скорее всего, дадут срок, а в худшем – он получит пулю в живот», – рассказал Долгов.
«Мы видим по телерепортажам, как разгоняют незаконные демонстрации во Франции, в Германии, сейчас – в Голландии. Это резиновые пули, слезоточивый газ и наконец водометы, которые пускают в ход при зимней холодной погоде. В той же Франции многие «желтые жилеты» уже давно сидят в тюрьмах. И везде в Евросоюзе за насильственные действия демонстрантам, а тем более – организаторам, дают серьезные сроки: 5-7 лет. В Штатах же – 10 лет. По совокупности эпизодов, в случае массового насилия – до пожизненного заключения», – сообщил сенатор.
«Думаю, госпожа Соболь и другие члены «штабов Навального» в Европе за аналогичные действия получили бы пять лет тюрьмы, как минимум. Те, кто готовит провокации в нашей стране, тоже должны нести самое суровое наказание. Оно должно быть неотвратимым, поскольку они подвергают опасности жизни всех нас и наших детей», – добавил он.
«В это воскресенье заказчики, судя по всему, хотели бы повторить прошлую акцию. Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я не как сенатор, а как отец разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнеслись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома», – сказал собеседник.
Как известно, нескольких подростков, чьи насильственные действия на прошлом митинге установлены, уже взяли под стражу, напомнил Долгов. «Конечно, этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных «подвигов». Но, кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно», – заключил Долгов.
Сенатор отметил, что в агитации среди несовершеннолетних для сбора «массовки» на прошлый митинг активную роль сыграли иностранные интернет-платформы. «Кстати, далеко не все посты и ролики такого рода удалены в настоящий момент. Неслучайно накануне Совет Федерации принял заявление, призывающее ужесточить меры воздействия на глобальные IT-компании, нарушающие наши законы», – подчеркнул сенатор.
Напомним, что полиция Москвы призвала жителей города и гостей не участвовать в несанкционированной акции 31 января. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.
В ГУ МВД по Москве информировали, что после незаконной акции 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест. По статье о применении насилия к представителям власти возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, правоохранители составили протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированном митинге, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России
|
|
Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.
«Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС.
Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии.
Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля.
«Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей
В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей.
В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.
В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д.
Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.
Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января
|
|
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января.
В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета.
Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет.
Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы.
Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах.
Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике.
Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл.
В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов.
Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка».
Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу.
Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении.
Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Соловьев предложил 300 тыс. рублей на оплату лечения ударенной полицейским петербурженки
|
|
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выразил готовность перевести 300 тыс. рублей на лечение жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, пострадавшей в ходе несанкционированной акции в субботу, 23 января.
«Я готов из своих личных денег в любой момент перевести на медицинские проблемы, на лечение этой несчастной гражданки, так сильно пострадавшей, госпоже Юдиной. Я готов перевести 300 тыс. рублей. Чтобы помочь Маргарите Юдиной, я лично готов. Так как она себя плохо чувствует, болеет, готов на медицину 300 тыс. рублей дать. Не на оплату ее адвокатов, нет. А вот ей 300 тыс. на восстановление здоровья я готов заплатить без всяких предварительных условий», – сообщил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». Запись программы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».
«Пожалуйста, пусть адвокаты со мной свяжутся, мы их верифицируем, чтобы это не были обманщики. И по телефону... Она, правда, говорила, что у нее долги перед двумя банками. Вот 300 тыс. рублей на ее лечение я готов выделить. Не вопрос. Чтобы ее реально обследовали, поняли, разобрались. Выйдут на связь ее юристы, интересно? Или будут «нам не нужны деньги кровавого пропагандиста!»?» – задался вопросом радиоведущий.
«При этом я уверен, что с аналогичной инициативой выступят многие информационные спонсоры протеста и готовы будут перевести деньги водителю машины, которому выбили глаз. Ведь не может же быть иначе», – призвал Соловьев.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». В среду стало известно, что женщину повторно госпитализировали.
Еще один инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского
|
|
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января.
«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter.
Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю.
В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
Названо число возбужденных уголовных дел по итогам незаконных акций в России
По итогам несанкционированных акций в России, которые прошли 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, сообщила пресс-служба СК России.
«По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений, добавили в ведомстве.
В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин, по данным пресс-службы, указал руководителям на «необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России».
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
МИД раскритиковал действия ЕС вокруг ситуации с Навальным
Действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов, заявили в МИД России.
«Несмотря на признание неработоспособности так называемых «пяти принципов» отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Апогеем недружественных шагов, как подчеркнули в ведомстве, стали действия в связи с так называемым «отравлением» Навального, что «поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что только жесткие санкции способны заставить Россию поменять свою политику «без соответствующего применения ружей, пушек и бомб». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему польский руководитель посмел сделать столь радикальное заявление.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный
Блогер Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.
«Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», – сказал Патрушев.
По его словам, Навальный «неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом».
Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Блогер признался в нападении на машину ФСБ на акции 23 января
Видеоблогер Константин Лакеев признал вину в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января и попросил прощения у сотрудников полиции, свидетельствует видеоролик, опубликованный Следственным комитетом России.
«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал задержанный на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Лакеев рассказал, что закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем «очень раскаивается и сожалеет».
Между тем, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие продолжает устанавливать участников незаконных митингов. «Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны», – приводит ее слова ТАСС.
«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – добавила она.
Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, к машине подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали.
Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.
В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.
За насилие в отношении полицейских на незаконной акции в Москве задержаны два уроженца Калмыкии
|
|
В Москве задержали двух участников несанкционированной акции 23 января, их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ГСУ СК по столице.
«По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Оба подозреваемых – уроженцы Калмыкии, их задержали, в скором времени планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее СК попросил суд арестовать другого обвиняемого в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
После несанкционированной акции 23 января в Москве в медицинские учреждения обратились шестеро правоохранителей, всего пострадали не менее 13 силовиков.
Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Эксперт: Сортирный уклон Навального рассчитан на подростковое сознание
|
|
«Все эти псевдо-расследования рассчитаны на идиотов и завистников. Путин живет аскетично. Он думает не о развлечениях, а о том, что может сделать для России, какое место в истории нашей страны за ним останется. Зачем ему весь этот пошлый золотой хлам?» – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Ранее Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» про якобы принадлежащий ему дворец под Геленджиком.
Сторонники Навального для свой агитации взяли на вооружение геленджикский дворец с его «аквадискотеками и позолоченными туалетными ершиками» и пытаются превратить его в хайп, считает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
«Это хайп, рассчитанный на безграмотную и малокультурную молодежь. Это люди с низким интеллектом, которых интересуют какие-то ершики, какие-то золотые унитазы. Помните, это же уже было на Украине? Пытались вбросить в общественное сознание образ «Янукович и золотой унитаз». Почему именно унитаз? А для смеха», – пояснил эксперт.
«Американские пиар-технологии никак не меняются: этот «сортирный уклон» рассчитан на подростковое сознание. Ребенку запрещено говорить о каких-то вещах, поэтому, когда он становится подростком, то его особенно привлекают эти темы. Он думает, что если он начинает вслух говорить про унитазы, секс, курево, выпивку, свободно произносить слово «жопа», то он как бы сразу становится взрослым, крутым – в глазах своих сверстников. И те, кто курирует из-за океана эти идеологические кампании, делают как раз ставку на таких подростков, которым не терпится стать взрослыми, показать фигу – и родителям, и президенту, погрозить им виртуальным ершиком», – сказал Матвейчев.
Изначально все это «разоблачение» Навального про дворец построено, что называется, «на соплях», считает Матвейчев.
Как напоминает собеседник, еще с 2011 года известно, что геленджикский дворец принадлежит миллиардеру Александру Пономаренко. «Он начинал свой бизнес в Крыму еще в 90-е, потом переехал в Москву, занялся банковской деятельностью, вложил свои деньги вместе с другим крупным бизнесменом Александром Скоробогатько в Новороссийский порт, в другие порты, а потом удачно продал свою долю. И на эти деньги Пономаренко купил этот гостиничный комплекс в районе Геленджика, обставив его по своему вкусу. Об этом сам бизнесмен еще в те годы рассказывал газете «Коммерсантъ». Этот объект и окрестили потом в некоторых изданиях «дворцом Путина». Слушайте, если бы Путину нужен был дворец в Крыму или в Краснодарском крае, ему построили бы его за год. Только зачем он ему?, – риторически спрашивает Матвейчев. – Тем более такой! В нем какие-то дурацкие кальянные, которые Путин не признает, поскольку не курит, там нет даже комнат для совещаний».
Ранее в понедельник президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем ему дворце под Геленджиком, отвечая на вопрос об опубликованном на YouTube фильме. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости».
При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – цитирует Путина ТАСС.
Эксперт объяснил неизбежность замены условного наказания Навальному на реальное
Перспектива сохранения условного срока блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» выглядит невозможной, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы, считает адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов.
«Вариант с продлением испытательного срока Алексею Навальному, мне кажется, невозможен по той простой причине, что такой прецедент уже был по делу «Кировлеса»: суд отказался заменить условное наказание на реальное по ходатайству ФСИН и продлил испытательный срок осужденному. То есть суд уже однажды поверил ему, посчитал, что не стоит лишать его свободы, заменяя условный срок на реальный. Но оказалось, что к такому мягкому решению суда Навальный отнесся, можно сказать, демонстративно, нагло, продолжив нарушать условия испытательного срока теперь уже по делу «Ив Роше», – сказал Арутюнов РАПСИ.
По мнению адвоката, на этот раз испытательный срок должен быть отменен, а условное наказание – заменено на реальное лишение свободы.
«По идее человек после такого решения суда должен понимать, что если он будет продолжать нарушать условия своего испытательного срока, то условный срок будет заменен на реальный. Однако Навальный это, видимо, воспринял как слабость. И вот, пожалуйста, результат. В этой связи я не вижу оснований для того, чтобы ему вновь продлили испытательный срок. Я думаю, что условное наказание все-таки будет заменено на реальное», – добавил он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше».
В ведомстве указали, что в течение 2020 года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года.
Кроме того, он также не являлся на регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. «При этом УФСИН России по городу Москве учло тот факт, что с 22. 08. 2020 г. Навальный находился на лечении в клинике Charite (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – подчеркнули в ведомстве.
В конце прошлой недели Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Эксперт: Осужденный Навальный пользовался привилегиями несудимых граждан
Нужно абстрагироваться от личности Навального и вспомнить, что он – обычный гражданин и к нему применимы те же законы, что и ко всем остальным россиянам, нарушающим предписания суда. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин.
«ФСИН все сделал согласно закону. В 2014 году суд предъявил Навальному обвинения и вынес приговор. Но к нему тогда применили статью 73 УК «Условное осуждение», согласно которой на блогера были возложены определенные обязанности, которые он должен был выполнять в соответствии со своим физическим состоянием, возрастом, профессией и так далее. В частности, он обязан был регулярно посещать ФСИН и отмечаться. Так как осужденный нарушал этот распорядок, ФСИН подробно объяснил, каковы претензии к нему еще перед его прилетом. Точно такие же претензии предъявляются и всем лицам, нарушающим предписания суда», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.
Собеседник напомнил, что Навальному был установлен пятилетний испытательный срок, позже продленный еще на год. «Кстати, не будем забывать, что мы имеем дело с дважды условно судимым человеком. Многие из россиян, кто за такие же преступления отбывает реальный срок, недоумевали, почему они сидят, а Навальный пользуется всеми правами и привилегиями несудимых граждан. Они сидят в местах лишения свободы, а у Навального на руках – загранпаспорт, он летает отдыхать за границу, детей туда на учебу возит», – добавил Аничкин.
«Нужно абстрагироваться от личности Навального, от тех излишних эмоций, которые в нас пытаются разжигать в данной ситуации, от нездорового интереса и вспомнить, что он – обычный гражданин нашей страны, и законы страны к нему применимы так же, как и ко всем остальным россиянам», – призывает эксперт.
«Скоро пройдет заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайство ФСИНа о том, чтобы изменить условный срок Навального на реальный. Стоит напомнить, что замена условного срока на реальный, если она произойдет, коснется не только Навального. За один только прошлый год отношении 15 тыс. граждан нашей страны суды приняли такое же решение – заменили условное наказание на реальное», – заключил собеседник.
Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. Однако в течение прошлого года были зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к реальному лишению свободы, отметили в ФСИН.
О своем возвращении в Москву из Германии Навальный объявил 13 января, после чего УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный числился в федеральном розыске.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был взят под стражу в аэропорту Шереметьево. 18 января Химкинский городской суд постановил отправить блогера под арест на 30 суток в СИЗО по ходатайству ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей.
Юрист: Навальный проигнорировал предупреждения ФСИН о замене условного срока на реальный
«Чем же этот блогер лучше других условно осужденных, десятков тысяч сограждан, которые ходят и регулярно исправно отмечаются во ФСИН? Навальный вел себя самонадеянно, полагая, что ему можно нарушать закон», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Дмитрий Липин, комментируя решение суда взять блогера Алексея Навального под стражу.
«Для меня самый большой вопрос в этой истории, – как человек, который позиционирует себя как борца за законность, сам при этом не считает нужным соблюдать правовые нормы, – недоумевает заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. – Ведь дело не в том, нравится ли ему этот конкретный порядок или правовая система РФ в целом. Если законом предписывается совершение каких-то действий, то они и должны совершаться. «Dura lex, sed lex» (закон суров, но это закон) гласит древнее крылатое выражение».
Будучи условно осужденным гражданином, Навальный обязан был дважды в месяц лично являться и регистрироваться в УФСИН, напомнил юрист. «Но блогер этого не делал, что невозможно объяснить правовой неграмотностью, ведь Навальный все же – бывший адвокат. Кроме того, работники ФСИН неоднократно предупреждали осужденного, что такие неявки могут привести к замене условного срока на реальный», – отметил Липин.
«Сегодня сторонники Навального уверяют в разных медиа, будто он пропускал регистрацию во ФСИН из-за лечения в Германии. Но это не так: он и до этого «манкировал» требованиями о регистрации. Нет оснований говорить, что претензии правоохранительной системы связаны с ситуацией с его здоровьем. Навальный вел себя так сознательно, желая тем самым выразить свое несогласие с курсом власти. По сути он нарушал закон, прикрываясь политической позицией, видимо, полагая, что ему все сойдет с руки. Теперь он получит в суде соответствующую суровую оценку», – уверен эксперт.
Липин напомнил, что Навальный стал редким примером гражданина, осужденного условно по двум уголовным делам одновременно. «Кстати, в России ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении примерно 15 тысяч граждан, так что в этом смысле случай Навального – будничный, самый обычный. В отличие от него, подавляющее количество «условников» регулярно исправно приходят отмечаться во ФСИН, понимая, что иначе могут оказаться за решеткой», – заключил Липин.
Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным: «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», - заявил Краснов.
Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы.