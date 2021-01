В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции 31 января 2021, 11:33 Текст: Елизавета Булкина

Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости». «Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров. Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

Жена Навального и Волков атаковали Слепакова 28 января 2021, 21:45

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста. Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением 29 января 2021, 21:01

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля. Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков. Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков». Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения. Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него. Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго». Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело 30 января 2021, 08:25

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК. Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина» 30 января 2021, 14:41

Ролик журналистов канала Mash о так называемом дворце Путина специально подвергается цензуре, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на то, что собравший за сутки почти 2 млн просмотров ролик не отображается в трендах сайта YouTube. «Честный материал российских журналистов искусственно понижается в трендах и в поисковой выдаче сайта YouTube для того, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь. Тем более что ролик журналистов телеграм-канала Mash, который вышел за пару дней до очередной намеченной акции, выступает в данном случае как мощное противоядие. По задумке всех этих кукловодов, ролик не должен быть допущен в широкий прокат, потому что это сорвет их планы по дестабилизации обстановки в нашей стране», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Из опубликованного накануне ролика стало известно, что внутри «дворца» Путина под Геленджиком находятся голые стены и полы. За сутки видео собрало почти 2 млн просмотров, однако оно не попадает в тренды YouTube. Данный факт, уверен Малькевич, является проявлением цензуры. «Мы в который раз уже видим, как, во-первых, работает цензура на западных площадках новых медиа, и во-вторых, связь рекомендательных сервисов этих площадок с политическими предпочтениями их администраторов, модераторов, владельцев», – подчеркнул собеседник. Малькевич указал на то, что в тренды попадают «отдельные и плохо сделанные провокационные ролики экстремистского характера, призывающие к участию в незаконных акциях на территории России». «Также было выявлено огромное количество видеоматериалов, которые были созданы на Украине и оттуда распространялись в российских соцсетях с призывами восстать, свергать, поджигать, взрывать и т.д. Эти ролики продвигались в тренды, в рекомендации и имели режим максимального благоприятствования со стороны прежде всего YouTube и Instagram», – подчеркнул Малькевич. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина» 30 января 2021, 19:26 Текст: Андрей Резчиков

Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров согласно статистике сервиса YouTube. «Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов. Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы 2 минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые 9 дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на Youtube», – говорится в исследовании. При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тыс.) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе». Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим Youtube. Отличия связаны с тем, в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров. Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров? «Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквальные в любые рекомендации. В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник. Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании. «То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ. Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт. «За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов. Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов. О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным фонд ФБК получил почти 4,7 млн. рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации 1 тыс. просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей. «Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом 28 января 2021, 18:30

Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Текст: Татьяна Косолапова

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. «Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло. Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет. «Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист. Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить. Антонов ответил на

Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона, касающиеся якобы применения химоружия для убийств, являются беспочвенными инсинуациями, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Антонов указал, что за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными», – сказал дипломат. Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия. «В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США изучают предполагаемое использование химического оружия для якобы «отравления» блогера Алексея Навального. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными 31 января 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов. В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье». Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа». По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек. Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец». Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими. «Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию. Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было. В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю. В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке. «Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru. В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан». В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий». В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ». Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс». Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России 30 января 2021, 13:45 Текст: Абдулла Шакиров

Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин. Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте». «Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.



Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин. «Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.

Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.



В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников. В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU. В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24. В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск». Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС. На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов. По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились. «В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru. «Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности. МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Юрист: Имитация массовой поддержки протестов создается проплаченными публикациями в соцсетях 29 января 2021, 17:03 Текст: Наталья Макарова

«TikTok – это такая платформа, где дорвавшаяся до денег молодежь готова продаться за что угодно», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя обнародованную переписку блогеров-тиктокеров на тему заказных роликов в поддержку акции 31 января. «Когда молодой человек был никем, а потом вдруг получает миллион подписчиков в TikTok и понимает, что может монетизировать свою популярность, он начинает хвататься за любой способ заработать», – говорит Ремесло. Собеседник напомнил слова основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова в адрес блогеров видеохостинга YouTube – «они там все за бабки мать родную продадут». «В отношении «тиктокеров» это тоже справедливо и полностью подтверждается на практике, причем если человек с 6–10 млн подписчиков единично сделал такую «контрольную закупку», то всякая мелюзга вообще спокойно продается за тысячу рублей», – считает юрист. Эксперт отметил – такие приемы действительно могут сначала создать впечатление, что общество, молодежь поддерживают оппозиционеров. «Но на самом деле мы видим, что это просто искусственная накрутка, как произошло и с пресловутым фильмом про «дворец» – когда опубликовали статистику, то оказалось, что 70% бросили просмотр сразу после начала, а это показывает типичных ботов. У этих людей вообще все фейк и подделка, как, например, полицейская форма, или удостоверения, которые они демонстративно рвали на камеру, не имея никакого отношения к полиции. Судя по тому, какие приемы используют такие оппозиционеры, они сами понимают, что представляют собой не какое-то общественное движение, а просто искусственно надутую секту», – заключил Ремесло.



Напомним, ранее издание «Ридус» опубликовало скрины переписок с популярными TikTok-блогерами, где те за вознаграждение и «хайп» соглашались записать видео в поддержку незаконных митингов. Фонд Навального призвал Байдена ввести персональные санкции против россиян 31 января 2021, 09:20 Текст: Елизавета Булкина

Возглавляемый блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включенный Минюстом в список иноагентов, призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину», сообщил телеканал CNN. «Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов – самой могущественной страны. (США) уже давно применяют санкции к лицам, причастным к коррупции. Если кто и может что-то сделать, так это США», – заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков телеканалу CNN. По его словам, команда Навального намерена направить такой же список Е С и правительству Великобритании, передает РИА «Новости». Телеканал отмечает, что ФБК направил Байдену список предлагаемых лиц в пятницу, семь из 35 имен уже внесены в санкционные списки США. В письме упоминается имя бизнесмена Романа Абрамовича, он фигурирует в «приоритетном» коротком списке. Представитель олигарха заявил в электронном письме телеканалу, что «нет никаких оснований для таких заявлений, которые полностью беспочвенны». Также ФБК настаивает на включении в санкционный список министра здравоохранения России Михаила Мурашко – за якобы «сокрытие отравления» Навального и «препятствие усилиям» по его эвакуации в Германию для лечения. Письмо Байдену подписал Ашурков, он заявил, что организация призывает США оказать давление на президента России, чтобы тот освободил Навального. По словам исполнительного директора ФБК, список из 35 россиян был разработан совместно с Навальным еще до его возвращения в Россию. В письме говорится, что уже существующие санкции не направлены на «достаточное число нужных лиц». Предложенный список из 35 человек разделен на три группы: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, напрямую причастные к преследованию Навального и нашей организации». «Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим полное досье на этих лиц. Но после ареста (Навального) мы знали, что должны действовать», – заявил Ашурков телеканалу. СМИ США опубликовали список россиян, против которых ФБК просит у Байдена санкций, среди них директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, президент ВТБ Андрей Костин, глава Газпрома Алексей Миллер, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Посол США оценил значимость дела Навального для отношений с Россией 30 января 2021, 14:31 Текст: Абдулла Шакиров

Дело блогера Алексея Навального не входит в сферу российско-американских отношений, однако эта ситуация должна обсуждаться между Москвой и Вашингтоном, заявил посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь». «По делу Навального у меня два соображения. Первое: это дело не входит в сферу американо-российских двусторонних отношений. Есть множество других стран, которые выражают озабоченность. Вы видели, например, недавнее заявление министров иностранных дел стран Большой семерки по делу Навального», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата. «Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией…но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например в ОЗХО, поскольку касается использования химического оружия, нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Навальный. А это очень серьезная многосторонняя озабоченность, которая должна быть рассмотрена в ОЗХО», – сказал Салливан. По его словам, «использование запрещенного химического оружия вызывает серьезную озабоченность Соединенных Штатов». Кроме того, отметил он, Вашингтон хотел бы прояснить вопрос «в области прав человека» с арестом Навального после выздоровления. Как сообщил Салливан, Россия и США имеют много расхождений по ситуации с блогером и вряд ли придут к соглашению. Посол выразил надежду на то, что Навального освободят. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Сенатор: Организаторы незаконных акций протеста должны нести самое суровое наказание 28 января 2021, 19:20 Текст: Андрей Самохин

Агрессивные участники незаконного митинга сторонников Навального, уже арестованы. Этот факт способен сам по себе остановить некоторых их сверстников от участия в новой акции. Но главную роль должны сыграть родители. Это они должны убедить своих детей остаться дома, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя попытки сторонников Навального созвать новую незаконную акцию. «Все участники несогласованных акций должны понимать, что они преступают черту, нарушают закон, даже если не совершают никаких насильственных действий. Нарушителями будут считаться и несовершеннолетние, если только они еще не вышли из младенческого возраста. К сожалению, иные родители тащат даже таких детей на подобные манифестации», – заявил член Совета Федерации, бывший уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов. «Кроме того, демонстранты на несогласованных акциях могут стать невольными соучастниками насилия, когда неуправляемая толпа понесется куда-то, круша все на своем пути, не говоря уже о том, что люди невольно могут в давке пострадать сами», – добавил он. У инициаторов митинга, который «штаб Навального» анонсировал на 31 января, были все возможности для согласования с властями Москвы, даже в условиях коронавирусных ограничений, предполагает сенатор. «Но все эти люди – Яшин, Соболь, Волков – палец о палец не ударили для согласования. Времени у них для этого было много, но они его не использовали. И самому Навальному, и тем, кто стоит за его спиной на Западе, нужна «картинка» столкновений с полицией. Нужны провокации с максимальным участием молодежи, подростков и с максимальным ожесточением», – считает Долгов. «В Москве, Питере, Владивостоке мы наблюдали совершенно одиозные картины насилия со стороны демонстрантов, а в ответ – терпеливое, профессиональное поведение силовиков. Некоторые пришедшие на митинг молодые люди признавались на камеру, что их задача – устроить как можно больше драк», – предполагает собеседник. Сравнивая действия силовых органов и их западных коллег при разгоне демонстрации, Долгов напомнил, что в событиях 23 января из числа митингующих хоть сколько-нибудь серьезно пострадала лишь одна женщина в Санкт-Петербурге. «В то же время после разгонов аналогичных по размеру толп в США, в Западной Европе в больницы с серьезными травмами обычно поступают десятки человек, бывают и убитые. Я 13 лет работал в США и видел своими глазами, как там действует полиция на несогласованных уличных акциях, – даже не таких массовых, о которых мы говорим. Если в Нью-Йорке человек пытается по своей прихоти выйти на проезжую часть, просто встать на какой-нибудь Пятой Авеню, неважно с плакатом или без, его в течении секунд скручивают и волокут по улице в полицейскую машину. При малейшем сопротивлении – даже если человек просто схватил «копа» за руку, его в лучшем случае просто изобьют и, скорее всего, дадут срок, а в худшем – он получит пулю в живот», – рассказал Долгов. «Мы видим по телерепортажам, как разгоняют незаконные демонстрации во Франции, в Германии, сейчас – в Голландии. Это резиновые пули, слезоточивый газ и наконец водометы, которые пускают в ход при зимней холодной погоде. В той же Франции многие «желтые жилеты» уже давно сидят в тюрьмах. И везде в Евросоюзе за насильственные действия демонстрантам, а тем более – организаторам, дают серьезные сроки: 5-7 лет. В Штатах же – 10 лет. По совокупности эпизодов, в случае массового насилия – до пожизненного заключения», – сообщил сенатор. «Думаю, госпожа Соболь и другие члены «штабов Навального» в Европе за аналогичные действия получили бы пять лет тюрьмы, как минимум. Те, кто готовит провокации в нашей стране, тоже должны нести самое суровое наказание. Оно должно быть неотвратимым, поскольку они подвергают опасности жизни всех нас и наших детей», – добавил он. «В это воскресенье заказчики, судя по всему, хотели бы повторить прошлую акцию. Разумеется, нарушения правопорядка, провокации будут пресечены, но важны и превентивные меры. Особенно, важно не допустить на незаконный митинг несовершеннолетних. Это опасно для них самих. Лично я не как сенатор, а как отец разместил в различных сетях обращение к родителям, призвал их внимательно отнеслись к этой ситуации, провести беседы с детьми, удержать их в этот день дома», – сказал собеседник. Как известно, нескольких молодых людей, чьи насильственные действия на прошлом митинге установлены, уже задержаны. «Конечно, этот факт, а также сообщения о том, какое наказание им грозит, способны остановить часть их сверстников от повторения подобных «подвигов». Но, кроме того, нужно объяснять, убеждать, вникать в проблемы молодых людей, прислушиваться к их требованиям и идти навстречу там, где это возможно», – заключил Долгов. Сенатор отметил, что в агитации среди несовершеннолетних для сбора «массовки» на прошлый митинг активную роль сыграли иностранные интернет-платформы. «Кстати, далеко не все посты и ролики такого рода удалены в настоящий момент. Неслучайно накануне Совет Федерации принял заявление, призывающее ужесточить меры воздействия на глобальные IT-компании, нарушающие наши законы», – подчеркнул сенатор. Напомним, что полиция Москвы призвала жителей города и гостей не участвовать в несанкционированной акции 31 января. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях. В ГУ МВД по Москве информировали, что после незаконной акции 23 января к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест. По статье о применении насилия к представителям власти возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, правоохранители составили протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в несанкционированном митинге.