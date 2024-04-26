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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 руб., что произошло впервые с 6 марта, следует из данных валютных торгов.
По данным на 15.08 мск, евро снижался на 0,69%, до 97,97 руб., передает ТАСС.
К 15.12 мск евро находился на отметке 97,98 руб., а курс доллара снижался на 0,51%, до 91,47 руб. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3439,58 пункта (-0,01%), индекс РТС рос на 0,31%, до 1182,31 пункта.
Ранее сообщалось, что рубль вырос к доллару и евро.