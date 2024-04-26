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Женщина с фонариком обокрала интим-магазин в Подмосковье
В Московской области местную жительницу заподозрили в краже товаров из интим-магазина, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД в пятницу.
Подозреваемой 34 года, ее задержали в Одинцово, преступление произошло в вечернее время, указало ведомство, передает телеканал 360.
Женщина, согласно версии следствия, заметила открытую дверь магазина, прошла туда, выключила свет и похитила интимные товары. Она подсвечивала дорогу фонариком с мобильного телефона.
Ее задержали с краденым в городе Голицыно, у нее дома провели обыск. Дело завели по статье о краже, подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В феврале 2022 года в Петербурге мужчина зарезал продавца магазина для взрослых. При обыске у него дома нашли два предмета из ассортимента магазина.