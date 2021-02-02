Саудитов ждет наказание от Байдена

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2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Сама природа оказалась на стороне российского газа Александр Рюмин/ТАСС
Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество. Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украинская молодежь выбирает русский язык

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинской культуры в ее галицком, как считают патриоты – «чистом», варианте на всю Украину не хватит. Не потому, что она бедна, но потому, что Украина слишком велика и разнообразна, чтобы жить литературой и творчеством только «правильных» украинских писателей, поэтов и музыкантов. Подробности...

Россия не обязана прыгать с крыши

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 44 комментария

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Саудитов ждет наказание от Байдена

    Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (справа) пытался вывести свою страну из-под американского удара    2 февраля 2021, 18:50
    Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
    Bandar Algaloud/REUTERS
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Новый хозяин Белого дома Джо Байден намерен пересмотреть политику США на Ближнем Востоке. Судя по всему, одним из новшеств станет публичная порка доселе неприкосновенного союзника – Саудовской Аравии. Исполнение рекордного контракта на поставки в эту страну оружия уже заморожено, и это только начало: между саудитами и американцами зреет цивилизационный конфликт.

    Ближний Восток давно стал для американских президентов полем бесконечных экспериментов. Джордж Буш решил принести в Ирак демократию вместе с американскими бомбами. Барак Обама простимулировал «арабскую весну», стоившую региону сотен тысяч жизней. Дональд Трамп начал создавать мощную арабо-израильскую коалицию против Ирана. 

    Администрация Джо Байдена начинает возвращать американскую политику из трампистского изоляционистского прагматизма в либерал-глобалистское русло. В частности, новый президент хочет опять превратить правозащитные вопросы в один из ключевых внешнеполитических инструментов Соединенных Штатов.

    Сделать это будет непросто, особенно после скандальных выборов и преследования инакомыслящих в самой Америке. Поэтому Байдену нужна эффектная демонстрация, которая продемонстрировала бы серьезность его намерений.

    В принципе, под рукой есть Российская Федерация, а в ней – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признанном Минюстом «иностранным агентом»), сотрудники которого пишут в Вашингтон письма с просьбой наказать санкциями нарушителей прав человека из числа приближенных к Кремлю.

    Однако российский пример не будет показательным, ведь и при предыдущем президенте Америка изыскивала правозащитные основания для давления на Москву. В качестве «подсудимого» Байдену нужен тот, кто явно и демонстративно нарушает права человека, но избежал наказания в четырехлетку «морального разложенца» Дональда Трампа.

    По всей видимости, крайней окажется Саудовская Аравия со своим де-факто правителем, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Проблема с ней не только в средневековых шариатских правилах для граждан королевства (правилах, помимо прочего признающих за сексуальными меньшинствами лишь право на смертную казнь), но и в бесчеловечной войне, которую саудиты и их союзники из ОАЭ ведут в Йемене против местного движения хуситов.

    По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, действия Саудовской Аравии в Йемене привели к «наихудшему гуманитарному кризису современности». Почти 80% населения этой и без того крайне бедной страны срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

    Еще в ходе предвыборной кампании Байден говорил о намерении пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии. Он обещал отозвать выданный ей Трампом «пустой чек» и «восстановить ощущение равновесия, перспективы и верности нашим ценностям на Ближнем Востоке». И обещание свое вроде как сдержал.

    «Избранный президент уже сказал, что мы полностью пересмотрим наши отношения для того, чтобы убедиться в их соответствии нашим национальным интересам и уважении тем ценностям, которые мы вкладываем в это партнерство», - пояснял в конце января Энтони Блинкен.

    Кронпринц Саудовской Аравии пытался вывести свою страну из-под американского удара. Например, пошел на примирение с Катаром и добровольно сократил нефтедобычу для стабилизации на рынке (и это при том, что экономика страны падает уже пятый квартал подряд из-за цен на нефть и последствий коронавирусных ограничений).

    Однако Мохаммеду бин Салману не повезло. Стремление Вашингтона продемонстрировать приверженность защите прав человека совпало со стремлением демократов перебить успешное ближневосточное досье Трампа ­- принуждение палестинцев к миру, создание системы коллективной безопасности против Ирана, сделку между Израилем с одной стороны и Эмиратами с Бахрейном с другой (один из главных ее архитекторов – зять президента Джаред Кушнер – выдвинут на Нобелевскую премию мира).

    Правда, у правозащитников иное мнение насчет успешности этого досье. Они недовольны, например, чрезмерной поддержкой Израиля и переносом американского посольства в Иерусалим. Возмущались игнорированием интересов палестинцев (которых просто поставили перед фактом, подкинув в качестве подсластителя согласие Израиля временно не расширять поселения на Западном Берегу). Громко ругались из-за безусловной поддержки Саудовской Аравии (претензии типа «цитадель свободы» взирает на средневековые законы в Эр-Рияде сквозь пальцы» раздаются не только в России).

    Апофеозом стало убийство в октябре 2018 года жившего в США журналиста Джамаля Хашогги, совершенное в стамбульском консульстве Саудовской Аравии по приказу Мохаммеда бин Салмана. Против кронпринца за это даже санкции не ввели.

    Сейчас Байден не просто выбрасывает на помойку наследие Трампа, но и желает достичь своего успеха – восстановить ядерную сделку с Ираном. А это полностью противоречит ставке Трампа на создание и всяческое поощрение антииранского альянса.

    Поэтому Саудовскую Аравию на пару с Эмиратами лишают американского оружия. В 2020 году США заключили с одними только ОАЭ сделку на 23 миллиарда долларов, в рамках которой должны были поставить этой ближневосточной стране 50 самолетов F-35, 18 боевых дронов и различное оборудование. Как отметил посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба, сделка позволила бы Эмиратам «взять на себя больше полномочий в рамках обеспечения коллективной безопасности и освободить часть американских сил для решения других глобальных задач».

    В Госдепе, конечно, заявили о том, что приостановка исполнения оружейных контрактов является рутинным мероприятием в ходе смены власти, чтобы «дать новому руководству возможность их пересмотреть». Однако демократы могут от нее вообще отказаться: по словам будущего главы комитета по международным делам Сената Боба Менендеса, сделка была осуществлена без подробного анализа на предмет последствий для национальной безопасности США и «защиты невинных жизней в Йемене».

    Но самое страшное для саудовцев и ОАЭ – это возможный вывод Байденом Ирана из санкционной тени.

    В Эр-Рияде понимают, что открыто торпедировать возрождение иранской сделки не стоит, так можно оказаться в изоляции и лишиться статуса главного союзника США в арабском мире (который перейдет, например, к ненавистному Катару). Поэтому саудиты пытаются как-то интегрировать свои желания в планы Байдена. Например, министр иностранных дел Королевства Файсал бин Фархан предложил американцам улучшить ядерную сделку, включив в нее иранскую ракетную программу, а также «зловредные действия» Тегерана в регионе.

    При этом специалистам очевидно, что обамовская сделка была заключена и имплементирована исключительно потому, что касалась только ядерного вопроса. Тегеран не готов идти на уступки ни по ракетам (которые вносят значительный вклад в его обороноспособность), ни тем более по «зловредным действиям», под которыми Эр-Рияд понимает попытки Тегерана защищать свои интересы в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане и странах Залива.

    Однако в Вашингтоне достаточно политиков, которые придерживаются взглядов Саудовской Аравии, тех, кто не забыл ни захвата американского посольства в Иране, ни унижений во время оккупации Ирака. Возможно, эти люди станут адвокатами саудовских интересов в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. Если американо-иранские отношения пойдут по нисходящей, правозащитная порка Саудовской Аравии станет лишь временной неприятностью в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом.

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