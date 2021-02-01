Эксперт рассказал о причинах военного переворота в Мьянме

«По конституции Мьянмы это был не военный переворот, а передача власти на основе решения уполномоченного на это органа. Однако с точки зрения западного наблюдателя речь идет именно о военном перевороте», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Петр Козьма, комментируя сообщения о политическом кризисе в Мьянме, в результате которого власть в стране перешла к военным.

«В Мьянме противостояние гражданской и военной ветвей власти имеет достаточно длительную историю. В 2008 году, когда в стране совершился переход от военной диктатуры к демократическому правлению, была принята конституция, которая сохранила значительные преференции для военных. Из их числа назначаются три силовых министра, главнокомандующий, четверть неизбираемых членов парламента, и, что самое главное, военные стали основным гарантом конституции. Они получили право вмешиваться во многие политические процессы при подозрении конституционных нарушений», – рассказал востоковед, кандидат экономических наук Петр Козьма.

Катализатором недовольства военных, по словам эксперта, стали парламентские выборы 8 ноября 2020 года, где партия «Национальная лига за демократию» (НЛД), возглавляемая Аун Сан Су Чжи, завоевала 83% избираемых мест в Ассамблее Союза. «Военные же, которые поддерживают «Партию солидарности и развития Союза», были крайне недовольны таким результатом. Они стали искать фальсификации, нашли их, и подготовили около 20 отчетов, где описали случаи включения избирателей в списки сразу на нескольких участках, регистрации несовершеннолетних избирателей или избирателей без удостоверения личности. Таких нарушений они выявили около 8,6 млн. С учетом того, что в Мьянме живет больше 53 млн человек, а избирателей среди них около 30 млн, это значительный показатель», – считает Козьма.

Вторая причина восстания военных заключается в самой избирательной системе Мьянмы, где выборы проходят по одномандатной системе с принципом «победитель получает все». «Парламентские выборы проходят в один тур, и победителю достаточно просто набрать больше голосов, чем у его соперников. Поэтому зачастую победивший кандидат не отражал реальных настроений в округе, если за него проголосовало, например, 30% избирателей. Кроме того, та треть избирателей, которая на выборах проголосовала за «Партию солидарности и развития Союза» военных, стала группой недовольных, на которых они смогли опереться при перевороте, получив молчаливую поддержку этнических партий, занявших нейтральную позицию», – объяснил собеседник.

Переход власти в руки военных стал возможен тогда, когда состоялось заседание Совета национальной обороны и безопасности – конституционного органа страны, стоящего выше президента и других государственных органов. «В Совет входят 11 человек, 6 из которых принадлежат к гражданской власти и 5 – к военной. Получается, что формально большинство у гражданских. Но на самом деле во время избрания президента страны один из его вице-президентов обязательно должен быть представителем военных и входить в состав Совета, в результате чего большинство получают как раз военные», – рассказал эксперт.

«В результате состоявшегося заседания военными было принято решение взять власть в свои руки для того, чтобы в итоге провести новые выборы уже под своим контролем. Так как такое право им дает конституция страны, с формальной точки зрения это было не государственным переворотом, а передачей власти на основе решения уполномоченного на это органа», – подчеркнул Козьма.

«Однако так как с точки зрения западного наблюдателя речь идет именно о военном перевороте, никаких позитивных последствий ждать не придется. Возможны новые санкции, которые лишат экономику страны инвестиций и многих выгодных контрактов. Мьянма – очень уязвимая страна, которая не имеет возможности пролоббировать свои интересы на Западе, поэтому против нее могут ввести какие угодно ограничения и изолировать от внешнего мира. Чтобы этого избежать, военным нужно будет продемонстрировать, что власть они получили не ради самой власти, а ради новых выборов и восстановления демократии», – заключил собеседник.

В понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.

Причиной кризиса в стране стали возможные фальсификации результатов выборов. Как сообщают местные СМИ, в минувшую пятницу состоялась встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, однако завершилась она безуспешно.

Что касается Мин Аун Хлаина, то 64-летний генерал до последнего момента в соответствии с конституцией страны контролировал практически все силовые структуры Мьянмы, включая минобороны, МВД и министерство по делам границ. Теперь же его властные полномочия расширились как минимум на год, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.

Ранее в середине января стало известно, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции.

Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находившегося с официальным визитом в Мьянме, и Мин Аунг Хлайна.