Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами

В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.

В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.

В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.

В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».

Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.

По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.

«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.

«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.

МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.