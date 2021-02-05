Боррель: Ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за Навального

Ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией», – сказал он, передает ТАСС.

Со своей стороны, Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по делу Навального, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером, передает РИА «Новости».

«Мы к этому относимся, как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», – сказал Лавров.

Министр также заявил, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств «отравления» Алексея Навального, это останется на их совести.

«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов. Просто не дают: «Вы сами все знаете». Ну это же невежливо, мягко говоря», – сказал министр.

По его словам, такая аррогантность со стороны культурной Европы абсолютно неприемлема и категорически недопустима. «Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать», – добавил Лавров.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.