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Боррель: Ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за Навального
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Ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Со своей стороны, Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по делу Навального, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером, передает РИА «Новости».
«Мы к этому относимся, как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», – сказал Лавров.
Министр также заявил, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств «отравления» Алексея Навального, это останется на их совести.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов. Просто не дают: «Вы сами все знаете». Ну это же невежливо, мягко говоря», – сказал министр.
По его словам, такая аррогантность со стороны культурной Европы абсолютно неприемлема и категорически недопустима. «Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать», – добавил Лавров.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана
Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции
Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля.
У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости».
По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.
Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
В МИД сыронизировали по поводу присутствия дипломатов на суде по делу Навального
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Министерство иностранных дел сыронизировало по поводу присутствия иностранных дипломатов в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», – заявили в МИД, передает ТАСС.
В пятницу утром представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
Эксперт: Европа не будет отгораживаться от России новым железным занавесом
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Несмотря на полемику вокруг дела Навального, у Москвы и Брюсселя остается много точек соприкосновения. Например, вакцина «Спутник V» может стать символом нового этапа сотрудничества России и Европы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, комментируя визит главы европейской дипломатии Борреля в Москву.
«На Западе идет дискуссия – опустить ли снова железный занавес у России перед носом, то есть фактически «выдвинуть» ее из Европы, или все же постараться продолжить с ней диалог на судьбоносные для общего развития Европы темы. Приезд Жозепа Борреля в Москву – это важный шаг в сторону второго сценария, это приглашение к разговору», – говорит германский политолог Александр Рар.
«Сейчас отношения в области политики очень плохие. Нет диалога, нет саммитов, нет совместных стратегических проектов ни в Сирии, ни вообще по поводу Ближнего Востока или Северной Африки, нет сотрудничества по миротворчеству на Украине. Ситуация лишь обостряется и после истории с Навальным она будет обостряться и дальше», – полагает эксперт.
«Евросоюз по-прежнему остается главным торговым партнером России. И так будет еще долго, поскольку Россия даже при всем желании не сможет быстро переориентироваться на Китай, хотя и будет к этому стремиться. Вот почему в экономическом плане и некоторых других вопросах никто не может и не хочет разрывать связи между ЕС и Россией. Брюссель продолжит поиск возможностей сотрудничать с Россией и дальше по главным стратегическим проектам».
Глава МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с Боррелем в пятницу обсудит недопустимую риторику стран Запада в отношении событий в России, пообещала представитель МИДа Мария Захарова. «Весь этот комплекс вопросов – о недопустимых высказываниях, о псевдооценках, об искажении фактов – мы завтра поднимем в ходе переговоров Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем, который прибывает в нашу страну с визитом. Напомню, визит плановый», – передает ее слова ТАСС.
В канун своего визита в Москву, намеченного на четверг, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не должен прерывать диалог с Москвой. «Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита», – сказал дипломат. Как ожидается, визит Борреля продлится до 6 февраля.
Как предполагает Рар, из уст Борреля на переговорах действительно прозвучит много критических выпадов и требований. «Но затем стороны наверняка перейдут к другим вопросам, по которым они могут найти общий язык, – надеется Рар. – Лучший пример такого проекта – это вакцина от коронавируса «Спутник V», которая может действительно внедриться на западноевропейский рынок. Это не только коммерческое, медицинское и научное достижение. «Спутник V» может стать символом сотрудничества и даже новой дружбы России и Евросоюза – на важном уровне спасения человеческих жизней».
Говоря о шансах Евросоюза стать глобальным политическим игроком, Рар отметил, что для этого Брюсселю нужно становиться более «эмансипированным» от США, но на данный момент это невозможно. «Большинство стран Европы по-прежнему цепляются за Америку. Кроме того, у Европы не хватает политической воли и собственных институтов, чтобы превратиться в более автономного игрока», – подытожил эксперт.
Лавров указал Боррелю на главную проблему в отношениях России и ЕС
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Отсутствие нормальных отношений между Москвой и Евросоюзом никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся – это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Министр также заявил о готовности отвечать на любые вопросы, которые Боррель поставит на переговорах. «Постараемся вас не разочаровать», – заявил Лавров.
Ранее Боррель призвал к откровенному диалогу с Россией. «Мы должны иметь возможность откровенно обсуждать с Россией состояние наших отношений. Цель дипломатии состоит именно в том, чтобы вести диалог, передавать сообщения и попытаться найти точки соприкосновения. Когда дела идут плохо, необходима дипломатия. Наши каналы связи должны всегда оставаться открытыми», – заявил он.
Боррель посещает Москву 4-6 февраля. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным.
Сторонники Навального отложили несанкционированные акции до весны
Соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России, заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков.
«Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов –прим. ВЗГЛЯД), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной», – цитирует РИА «Новости» Волкова.
Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
NYT познакомила читателей с Юлией Навальной
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Американская газета The New York Times опубликовала статью, посвященную супруге Алексея Навального – Юлии, которая, по мнению автора материала, после изменения наказания блогеру оказалась в центре общественного внимания, привлекая поклонников и «нападки госпропаганды».
«После вынесения приговора Алексею Навальному его жена Юлия Навальная неохотно оказалась в центре внимания общественности, привлекая восхищенных поклонников и нападки госпропаганды. … Теперь, когда ее мужу грозит двухлетний тюремный срок, многие задаются вопросом, займет ли женщина, которую иногда называют первой леди оппозиции, более заметную роль и войдет ли она в политику», пишет The New York Times.
Издание также приписывает супруге Навального «заслуги» в насмешках над главой Росгвардии Виктором Золотовым в 2018 году. Тогда Юлия Навальная раскритиковала внешний вид Золотова в ответ на видеообращение главы Росгвардии, вызвавшего блогера на поединок после обвинений в коррупции. Кроме того, газета выражает Навальной сочувствие за «сексистские нападки» от государственных медиа, которые якобы называют Навальную «властной женой».
NYT также обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Юлия Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией, как это произошло в Белоруссии в прошлом году, когда Светлана Тихановская решила баллотироваться на пост президента вместо арестованного мужа».
Такую версию поддерживают сразу несколько экспертов. Так, политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД также заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.
Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.
Политолог назвала «саморазоблачением» отказ сторонников Навального от протестов
«После этих слов многие сторонники Навального сильно разочаровались. Фактически им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя отказ соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова от новых протестов вплоть до весны.
«Это заявление Волкова очень показательное и в некотором смысле саморазоблачительное. Первые выходные после суда над Навальным – это идеальное время для призыва людей выходить на митинг. Но тот факт, что его соратникам пришлось отказаться от своей идеи собирать протестные акции регулярно, доказывает очевидную вещь – у них не получилось сделать то, что они планировали изначально», – уверена политолог Анна Федорова.
По мнению собеседницы, для Леонида Волкова и всего Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов – прим. ВЗГЛЯД) будет «неутешительной» ситуация, если численность митингов с каждым разом будет падать вдвое. «Поэтому они предприняли попытку сделать хорошую мину при плохой игре и сказать: «Ой, а у нас тут поменялись планы». Конечно, после такого заявления большое количество их сторонников испытали неприятные чувства и фрустрацию от понимания того, что ими просто манипулируют в каких-то непонятных целях. Ведь те, кто искренне хотели выходить на протесты, были готовы делать это и дальше, но тут им сказали: «Спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», – сказала политолог.
«Конечно, во время этого перерыва Волков и вся их компания будут прилагать максимальные усилия для того, чтобы у людей не терялся интерес к теме протестов. Но уже сейчас можно с осторожностью заявлять, что планы с массовыми протестами, особенно в регионах, у них провалились», – заключила Федорова.
Ранее руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России.
Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Кремле прокомментировали окончание незаконных акций
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В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и считают, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой. «Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов», – сказал он.
Песков добавил, что анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом. «Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», – сказал Песков.
Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.
Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы «доставать из тюрьмы Навального» и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства. «Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему», – заявил он.
Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в специальных режимах согласования акций на период COVID-19. «В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции. Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть», – сказал он.
Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия (в частности, парад Победы) проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что «это более упорядоченное мероприятие». «Здесь опять же может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Опять же не забывайте, что здесь действуют и особые полномочия, от региона к региону ситуация разнится», – добавил Песков.
Ранее в пятницу руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Ветеран в суде потребовал от Навального публичных извинений
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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от блогера Алексея Навального за клевету в свой адрес.
«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», – сказал он по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского районного суда Москвы, передает ТАСС.
В свою очередь прокурор в Бабушкинском суде Москвы зачитала обвинение Навальному в рамках дела о клевете на ветерана. Это заняло у прокурора не более 10 минут. В обвинении указано, что Навальный, имея на то умысел, распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда
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Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.
Ветеран участвует в заседании по видеосвязи, рядом с ним находятся судья и родственники. «Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь», – сообщила судья, передает РИА «Новости».
После этого суд объявил перерыв.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Боррель призвал к откровенному диалогу с Россией
Евросоюз должен иметь возможность откровенно обсуждать с Россией состояние двусторонних отношений, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед своим визитом в Москву.
Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, «где сотрудничество идет и должно быть расширено».
«Мы должны иметь возможность откровенно обсуждать с Россией состояние наших отношений. Цель дипломатии состоит именно в том, чтобы вести диалог, передавать сообщения и попытаться найти точки соприкосновения. Когда дела идут плохо, необходима дипломатия. Наши каналы связи должны всегда оставаться открытыми», – цитирует РИА «Новости» заявление Борреля французскому изданию Journal du Dimanche.
«Пришло время укреплять сотрудничество, прозрачность и обмен информацией, а не ограничивать их», – подчеркнул Боррель.
По его словам, последнее время «мы проводим больше времени, разговаривая друг о друге, рядом друг с другом, а не друг с другом», что только усиливает недоверие и мешает решению проблем.
МИД России ранее сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем 5 февраля обсудит недопустимую риторику стран Запада в отношении событий в России. В ведомстве уточнили, что разговор пойдет о недопустимых высказываниях, псевдооценках и об искажении фактов.
Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель хотел бы встретиться с осужденным блогером Алексеем Навальным, «если будет такая возможность». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Навальным.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Ранее глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз должен вести диалог с Москвой, если хочет стать глобальным игроком.
Навального доставили в суд для рассмотрения дела о клевете
Блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Автозак с Навальным из СИЗО «Матросская тишина» прибыл в Бабушкинский суд. Блогер будет дожидаться начала суда в конвойном помещении, передает ТАСС.
Сотрудник полиции из оцепления также подтвердил, что Алексея Навального уже увезли из СИЗО в суд, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Эксперт оценил поведение Навального в отношении ветерана Артеменко
«Если Навальному в семье не привили уважение к ветеранам, то пусть это сделает суд, потому что его действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – сказал газете ВДГЛЯД общественник Сергей Воропаев, комментируя рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны блогера Алексея Навального.
«Для меня неприемлемо, когда кто-то пытается разделить ветеранов на нужных и ненужных. Такие действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – убежден председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан «Гражданская аварийная связь» Сергей Воропаев.
Собеседник рассказал, что он обращался в Центральный архив Минобороны и получил там официальный документ по поводу ветерана Игната Артеменко. «Этот человек – не фиктивный ветеран, он реально принимал участие в боевых действиях и обладает заслуженными наградами, в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – отметил общественник.
«Потому моя позиция в этом отношении твердая – никто, кроме суда, не имеет права давать оценку и разделять ветеранов на настоящих и ненастоящих. Тем более это касается тех, кто получил награды в период Великой Отечественной войны. Они просто так не давались», – подчеркнул Воропаев.
«К тому же Навальный не является профильным специалистом или военным историком. Он не проверял биографию этого гражданина, но при этом он его оскорбил. Судя по всему, в семье Навальному не привили уважение к ветеранам, значит, пусть это сделает суд», – резюмировал Воропаев.
Напомним, блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Боррель выразил надежду на регистрацию «Спутника V» в ЕС
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что Евросоюз сможет сертифицировать вакцину от коронавируса «Спутник V».
«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией», – сказал Боррель, передает РИА «Новости».
По его словам, он был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в журнале Lancet.
«Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется», – отметил Боррель.
Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.