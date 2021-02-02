Захарова рекомендовала Западу заняться своими проблемами

Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера Алексея Навального после решения суда, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало – есть, чем заняться», – приводит ТАСС заявление Захаровой в интервью телеканалу РБК.

Дипломат отметила, что министерство иностранных дел России уже около двух недель находится «в состоянии комментариев и ответов на подобные выпады и заявления».

Захарова также отметила, что странам Запада вместо различных призывов следовало бы ответить Москве на многочисленные запросы по результатам анализов Навального. «Это самое парадоксальное. Они столько слов тратят на осуждение, призывы, требования. Ответьте меньшим количеством букв, уверена, на это уйдет меньшее количество слов: что же было в этих самых суперзасекреченных анализах Навального? Что может быть проще? Но ведь не отвечают», – заметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя призывы западных стран освободить блогера из-под стражи.

По ее словам, западные партеры указывают на секретность анализов блогера и апеллируют к тому, что Навальный запретил им передавать материалы российской стороне. «Мы так и не получили, несмотря на многочисленные запросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопроса, в котором нас пытались уличить в Берлине», – констатировала дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных дипломатов на суде по делу Навального политической акцией, а само присутствие представителей других стран на заседании – вмешательством во внутренние дела России. Захарова подчеркнула, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов.

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.