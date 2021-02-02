Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.

По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».

Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.