Япония и США провели учения с двумя авианосцами

Япония и США провели учения в Филиппинском море с участием двух авианосных групп «Теодор Рузвельт» и «Карл Винсон»

Tекст: Денис Тельманов

В ходе маневров, которые длились с 29 января по 1 февраля, военные отработали совместные действия в международных водах, включая тренировки по взлету и посадке палубной авиации, противовоздушную оборону, разведку на море, а также тактические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на Силы самообороны Японии.

«ВМС США вместе с нашей сетью партнеров незаменимы для обеспечения морской безопасности и беспрепятственной законной торговли в Индо-Тихоокеанском регионе», – приводит агентство сообщение Седьмого флота США.

Отмечается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас находится еще один авианосец США «Рональд Рейган», который на постоянной основе дислоцирован на военно-морской базе Йокосука в японской префектуре Канагава рядом с Токио.

Ранее сообщалось, что в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23».



