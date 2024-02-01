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    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    17 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    10 комментариев
    1 февраля 2024, 07:15 • Новости дня

    Япония и США провели учения с двумя авианосцами

    Япония и США провели учения в Филиппинском море с участием двух авианосных групп «Теодор Рузвельт» и «Карл Винсон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы самообороны Японии провели учения с ВМС США в Филиппинском море к югу от Окинавы, в маневрах участвовали 11 кораблей США, в том числе две американские авианосные группы авианосцев «Теодор Рузвельт» и «Карл Винсон», а также японский эсминец-вертолетоносец класса «Хюга».

    В ходе маневров, которые длились с 29 января по 1 февраля, военные отработали совместные действия в международных водах, включая тренировки по взлету и посадке палубной авиации, противовоздушную оборону, разведку на море, а также тактические учения, сообщает ТАСС со ссылкой на Силы самообороны Японии.

    «ВМС США вместе с нашей сетью партнеров незаменимы для обеспечения морской безопасности и беспрепятственной законной торговли в Индо-Тихоокеанском регионе», – приводит агентство сообщение Седьмого флота США.

    Отмечается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас находится еще один авианосец США «Рональд Рейган», который на постоянной основе дислоцирован на военно-морской базе Йокосука в японской префектуре Канагава рядом с Токио.

    Ранее сообщалось, что в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23».


    31 января 2024, 06:17 • Новости дня
    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
    @ Кадр из видео Минобороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу осмотрел производство и ремонт самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и «Коалиция-СВ» на заводе «Уралтрансмаш».

    В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

    Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

    При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

    По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.

    «А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

    Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.

    «Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.

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    31 января 2024, 00:39 • Новости дня
    Эквадор решил передать старую российскую технику США

    Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом, сообщил президент страны Даниэль Нобоа.

    «Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.

    При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.

    По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

    В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.

    Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.


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    30 января 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих, два танка, три машины пехоты.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районе н. п. Синьковка Харьковской области. В результате противник потерял свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Под Красным Лиманом российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й мехбригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Угледара (ДНР). ВСУ потеряли до 60 военных, танк и два автомобиля. Кроме того, поражены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30.

    На Запорожском направлении, в районе Работино, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены за сутки склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами ПВО сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских БПЛА.

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    30 января 2024, 13:45 • Новости дня
    Медведев: Курилы – это Россия, Москве наплевать на чувства японцев по этому поводу

    Медведев: Курилы – это Россия, Москве глубоко наплевать на чувства японцев по этому поводу

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не будет против заключения мирного договора с Японией с учетом понимания того, что Курильские острова – это не «спорная», а российская территория, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» отреагировал на слова премьера Японии Фумио Кисиды о возможности мирного решения «при обсуждении Курил и сохранении санкций».

    Зампред Совета Безопасности подчеркнул, что «территориальный вопрос» закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда. Он заверил, что Курильские острова будут активно развиваться, их стратегическая роль будет расти, в том числе на этой территории будет размещаться новое оружие.

    «Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это – Россия», – указал Медведев, посоветовав грустящим по этому поводу «самураям» «уйти из жизни традиционным японским способом», сделав себе сеппуку. «Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки…» – заключил он.

    Ранее Кисида заявил, что в отношениях между Россией и Японией сложилась тяжелая ситуация, однако Токио придерживается стремления к разрешению «территориального вопроса» и заключению мирного договора.

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    30 января 2024, 04:00 • Новости дня
    В России создали ПВО для борьбы с миниатюрными дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устройство для борьбы с небольшими беспилотниками запатентовал Тверской государственный технический университет, оно представляет собой многоствольную пусковую установку, говорится в патенте.

    Модель отнесли к средствам ПВО, она призвана бороться с низколетящими и низкоскоростными дронами легкого класса, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Это многоствольная пусковая пиротехническая установка, в ней несколько стволов, куда можно зарядить ракеты. Устройство установлено на поворотно-наклонном столе, где есть система зажигания фитилей.

    Повторотно-наклонный стол имеет две выдвижные штанги, на концах которых есть дополнительные блоки высотного уровня поражения целей.

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    30 января 2024, 09:09 • Новости дня
    Мотострелки создали под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до 6 км, рассказал командир бронегруппы с позывном Баркас.

    Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника, в случае обнаружения цели БМП-3 выдвигаются на точку и создают огневой заслон, мешая ВСУ передвигаться, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Баркас, во время работы мотострелков получается огневой заслон, благодаря которому пехота занимает более выгодные позиции, осуществляет ротацию и получает тактическое преимущество.

    По его словам, одна из задач – отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций.

    Баркас добавил, что после пристрелки начинается поражение целей, у которых нет шансов уйти с позиции, так как БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за «скотского отношения» со стороны командования и отсутствия доплат.

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    30 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Премьер Японии заявил о новых санкциях против России и стремлении решить «территориальный вопрос»

    Премьер Японии Кисида заявил о новых санкциях против России и стремлении решить «территориальный вопрос»

    Премьер Японии заявил о новых санкциях против России и стремлении решить «территориальный вопрос»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В отношениях между Россией и Японией сложилась тяжелая ситуация, однако Токио придерживается стремления к разрешению «территориального вопроса» и заключению мирного договора, заявил японский премьер Фумио Кисида.

    Кисида отметил при этом, что Япония намерена решительно продвигать санкции в отношении России из-за конфликта на Украине и будет и впредь поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    В октябре Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.

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    31 января 2024, 02:37 • Новости дня
    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых

    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых и добровольную мобилизацию женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине, размещенная на сайте Верховной рады, включает норму о постановке на воинский учет ранее судимых граждан и положение о добровольной мобилизации женщин и лиц с условным сроком осуждения.

    Постановке на воинский учет будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете», – передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

    Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

    По его словам, есть случаи, когда представители военкоматов «ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, но они не должны этого делать.

    Зеленский добавил, что попросил военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было шансов ходить по улицам и раздавать повестки.

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    31 января 2024, 00:34 • Новости дня
    Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные бомбы GLSDB

    Пентагон подтвердил намерение поставить ВСУ реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы

    «Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера на брифинге для журналистов.

    При этом он отказался сообщить сроки поставки «по соображениям оперативной безопасности».

    Отмечается, что издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.

    Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

    GLSDB – совместная разработка компаний Boeing и Saab, которая представляет из себя авиабомбу малого диаметра, к которой прикреплен ракетный двигатель и возможность выстрела с реактивных систем залпового огня. Дальность поражения цели превышает 150 км, утверждаются в Saab.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что реактивные бомбы GLSDB использовались при ударе по Бердянску.

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    31 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника

    Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дрона Вооруженных сил Украины, двигавшиеся в сторону Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, были обезврежены системами РЭБ.

    «Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

    При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.

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    29 января 2024, 08:45 • Новости дня
    Под Артемовском захватили исправный натовский БТР

    Российские военные захватили под Артемовском натовский бронетранспортер М113

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные из группировки «Юг» захватили у вооруженных сил Украины в районе Артемовска полностью исправный американский бронетранспортер М113, сообщил военнослужащий с позывным «Черемуха».

    «Черемуха» рассказал РИА «Новости», что силами ремонтной роты танк привели в порядок. Бронемашину эвакуировали с передовых позиций, выбрав подходящее время и проведя разведку.

    В декабре сообщалось, что российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам.

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    31 января 2024, 00:27 • Новости дня
    Пентагон: США не планируют возвращать Турцию в программу по производству F-35

    Пентагон заявил, что не намерен возвращаться к обсуждению поставок Турции новейших истребителей F-35

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение Турции в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35 в настоящее время не является предметом обсуждения, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    «Сейчас эта тема не находится в повестке дня», – сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    При этом накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся «решить вопрос» с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.

    Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.

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    31 января 2024, 05:17 • Новости дня
    Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

    Экипаж применил авиационные средства поражения, которые уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ, обнаруженные разведкой, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

    Отмечается, что для обхода средств украинского ПВО летчики передвигались на предельно малых высотах.

    Помимо Ка-52, в ударную группу армейской авиации ВКС входил поисково-спасательный вертолет Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия.

    Ранее сообщалось, что российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    31 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные выпады со стороны Японии

    Захарова заявила, что Россия жестко отреагирует на любые недружественные выпады со стороны Японии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия жестко отреагирует с помощью всех доступных ей средств на любые новые выпады со стороны властей Японии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия будет реагировать «чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств», передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио придерживается стремления к разрешению «территориального вопроса» и заключению мирного договора.

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    30 января 2024, 10:33 • Новости дня
    Британия раздумала закупать у Японии снаряды для поставок Украине

    WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские власти решили отказаться от планов закупки у Японии снарядов калибра 155 мм, предназначенных для пополнения собственных запасов на фоне поставок вооруженным силам Украины боеприпасов британского производства, пишут американские СМИ.

    Источники The Wall Street Journal сообщили, что официального предложения со стороны Британии в адрес Японии так и не было сделано. Конкретные причины того, почему Лондон отказался от этих планов, не указываются, передает ТАСС.

    При этом сообщается, что предварительно был изучен вопрос того, могут ли британские ВС использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, произведенные японской компанией Komatsu по лицензии британской BAE Systems.

    В британском военном ведомстве заверили, что намерены вместе с партнерами «обеспечивать Украину в лучшем виде».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к экономии боеприпасов.

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      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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