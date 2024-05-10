Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Трансляцию выступления певицы из Израиля на «Евровидении» прервали в Бельгии
Трансляцию выступления представительницы Израиля Голан на «Евровидении» прервали в Бельгии
Трансляция выступления представительницы Израиля Эден Голан в полуфинале«Евровидения» была прервана в Бельгии.
Как сообщает RT в Telegram-канале, вместо песни «et Me Free телеканал VRT показал черный экран с надписью на нидерландском языке: «Мы осуждаем нарушения прав человека Государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас».
В шведском Мальме, где проходил полуфинал, несколько тысяч человек вместе с экоактивисткой Гретой Тунберг вышли на улицы с требованием отстранить Голан от конкурса.
Ранее выступление израильской участницы конкурса «Евровидение» Эден Голан в ходе репетиции второго полуфинала попытались сорвать зрители.