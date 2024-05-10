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    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах
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    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 17:12 • Новости дня

    Трансляцию выступления певицы из Израиля на «Евровидении» прервали в Бельгии

    Трансляцию выступления представительницы Израиля Голан на «Евровидении» прервали в Бельгии

    Трансляцию выступления певицы из Израиля на «Евровидении» прервали в Бельгии
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Трансляция выступления представительницы Израиля Эден Голан в полуфинале«Евровидения» была прервана в Бельгии.

    Как сообщает RT в Telegram-канале, вместо песни «et Me Free телеканал VRT показал черный экран с надписью на нидерландском языке: «Мы осуждаем нарушения прав человека Государством Израиль. Государство Израиль также нарушает свободу прессы. Поэтому мы ненадолго прерываем трансляцию. Перемирие сейчас».

    В шведском Мальме, где проходил полуфинал, несколько тысяч человек вместе с экоактивисткой Гретой Тунберг вышли на улицы с требованием отстранить Голан от конкурса.

    Ранее выступление израильской участницы конкурса «Евровидение» Эден Голан в ходе репетиции второго полуфинала попытались сорвать зрители.

    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    9 мая 2024, 20:31 • Новости дня
    В Армении запустили процедуру импичмента Пашиняна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте.

    Об этом архиепископ Баграт заявил после того, как Пашинян не ответил на озвученное им в ходе многотысячного митинга в центре Еревана требование уйти в отставку, передает ТАСС.

    «Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», – сказал он.

    В четверг сторонники движения «Тавуш во имя родины» организовали многотысячную акцию протеста против решения армянских властей провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. К площади Республики в центре Еревана, где проходит акция, стянуты полицейские силы и спецтехника.

    На прошлой неделе в Армении задержали более 30 протестующих против делимитации.

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    10 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами

    ТАСС: Водитель упавшего с моста пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением

    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель пассажирского автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в центре Петербурга, не справился с управлением, сообщили в оперативных службах.

    Источник сообщил, что версия о том, что водитель не справился с управлением, является предварительной, передает ТАСС.

    Ранее автобус с 20 пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга.

    Коментарии (36)
    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

    Коментарии (35)
    9 мая 2024, 19:55 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине

    Захарова: Слова Туска о НАТО на Украине являются подтверждением гибридной войны Запада против России

    Захарова прокомментировала слова Туска о солдатах НАТО на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что на территории Украины присутствуют солдаты НАТО, доказывают ведение Западом гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», – приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Украине «есть немного войск» НАТО.

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    10 мая 2024, 06:04 • Новости дня
    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca

    Гинцбург: побочный эффект вакцины AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на очистке

    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca
    @ francesco rossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что опасный побочный эффект вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на дополнительной фильтрации и очистке препарата.

    «Вакцина AstraZeneca была самой дешевой, а секретов на этом свете не бывает, особенно когда вопрос касается денег, и больших денег», – заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

    По его словам, дешевизна достигалась «довольно-таки примитивной» системой очистки.

    «Как мне показалось из публикаций, которые я видел, хотя специально я вопрос не изучал, там ограничивались только процедурой фильтрации», – пояснил Гинцбург.

    Ранее The Daily Telegraph сообщила, что AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование вакцины на фоне судебных исков от пострадавших от редкого побочного эффекта, вызывающего образование тромбов.

    По словам Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V», в отличие от британской, подвергается процедурам дополнительной фильтрации и очистки, что увеличивает стоимость производства, зато исключает побочные эффекты.

    «Можно заключить, что препарат AstraZeneca содержал много побочных продуктов клеточного происхождения наподобие ДНК, двунитевых РНК. Чужеродное ДНК действительно может провоцировать тромбообразования у определенной категории людей. Двунитевая РНК может провоцировать воспаления различного характера», – подчеркнул Гинцбург.

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    10 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах

    South China Morning Post: Россия возвела сеть разведывательных баз на Курилах, посылая сигнал Японии

    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия завершила строительство сети разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению экспертов, является сигналом Японии о последствиях поддержки ею Украины, сообщает South China Morning Post.

    По мнению профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, Россия хочет показать Японии, что у шагов по поддержке Киева есть последствия, и они не в интересах Токио, передает РИА «Новости».

    Новые базы позволят России лучше отслеживать действия Японии и США. Базы станут «глазами и ушами» России, направленными на север Японии, отмечает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

    Таким образом, Москва сможет быть в курсе действий Японии, анализируя сигналы их радаров – а значит и того, что делают союзные ей США.

    Напомним, Япония и США ранее провели учения с двумя авианосцами.

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    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    10 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине

    Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным на Украине

    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным», сообщила газета Daily Mail.

    По словам Кэмерона, Запад должен показать готовность «пересидеть» Путина на Украине. Он предупредил, что необходимо действовать жестче из-за вновь опускающейся «холодной войны» на европейский континент, передает РИА «Новости».

    В комментариях под статьей пользователи заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, комментаторы назвали  Кэмерона «высокомерным дураком».

    Ранее Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. После этого Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

    Британия заявила, что военный атташе России является «тайным офицером военной разведки», и решила его выслать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США, и чем им ответит Москва.

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    10 мая 2024, 11:16 • Новости дня
    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина

    Посол Гальперин: Пугачева и другие артисты из России считаются израильтянами

    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других уехавших российских артистов израильтянами, они успешно интегрировались, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    Дипломат отметила, что с Пугачевой не встречалась, но ее песни помнит. Посол подчеркнула, что приехавшие в Израиль артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем, иногда выступают с концертами, передает ТАСС.

    Гальперин отметила, что в Израиле есть театр «Гешер», где показывают спектакли на русском языке, так что все довольно успешно интегрированы в стране.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    9 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    Жители Нарвы через реку посмотрели концерт в честь Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде.

    Об этом сообщает RT. Отмечается, что власти Ленинградской области в течение нескольких лет организовывают праздник так, чтобы его можно было увидеть с другого берега.

    В прошлом году жители приграничного эстонского города Нарва также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    10 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    Центральная группировка войск России поразила более 380 целей ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Центральной группировки войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили более 380 целей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии», – цитирует Савчука ТАСС.

    Он уточнил, что российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Кроме того, были отражены десаять контратак штурмовых групп ВСУ.

    По данным пресс-центра группировки «Центр», за сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и гаубицы, включая американские М777 и М109 Paladin. Силами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer и два беспилотника.

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