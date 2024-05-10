RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.