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    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 16:07 • Новости дня
    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

    Украинские власти Харьковской области заявили об эвакуации населения Волчанска

    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области
    @ Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти объявили об эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили.

    Чиновник подтвердил, что население Волчанска начали эвакуировать, при этом жители уезжают из города на личных автомобилях, передает РИА «Новости».

    Волчанск находится на севере области, 2022 году там проживали более 17 тыс. человек.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.

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    10 мая 2024, 08:47 • Новости дня
    В Италии предупредили об опасности политики НАТО в отношении России

    IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кеэмерон предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

    СМИ отмечает, что регулирующая деятельность НАТО должна учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, Франция и Британия станут полноценными участниками конфликта с Россией, если предложения политиков этих стран будут реализованы.

    Это будет означать, что военные объекты на французской и британской территориях превратятся в законную цель для российской армии.

    Также направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона повлекут катастрофические последствия для других европейских стран НАТО.

    «Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» – и перед нами встанет ряд вопросов», – отмечают итальянские журналисты.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, если угрозы Кэмерона об ударах Киева британским оружием по российской территории будут реализованы.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

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    9 мая 2024, 22:20 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая к миру на Украине и укреплению связей с ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Венгрию заявил о намерении Китая продолжать содействовать скорейшему достижению мира на Украине.

    «Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    В ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Си Цзиньпин также подчеркнул важность Евросоюза для Китая.

    «Китай ценит свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС и считает его важным полюсом многополярного мира, а также ключевым партнером КНР на пути к китайской модернизации», – отметил председатель КНР.

    Си Цзиньпин выразил благодарность Венгрии за ее роль в развитии отношений между Китаем и Европой и сообщил о планах по усилению диалога и обмена опытом между правительствами, законодательными органами и политическими партиями двух стран.

    Визит Си Цзиньпина в Венгрию является частью его рабочей поездки по Европе, в рамках которой он также посетил Францию и Сербию.

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    9 мая 2024, 22:31 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины

    Зеленский уволил начальника Управления госохраны Украины Сергея Рудя

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

    Причины увольнения в указе не приводятся, передает ТАСС.

    Это не единственное кадровое изменение в силовых структурах Украины за последние дни.

    Ранее, 9 мая, Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, назначив на этот пост Александра Трепака вместо Сергея Лупанчука.

    Также новым командующим Силами поддержки ВСУ стал Дмитрий Герега.

    Причины перестановок в руководстве украинских силовых ведомств пока не комментируются официальными лицами.

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    10 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «Думаю, что нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    10 мая 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

    Минобороны: ВС России за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

    Российские войска за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженными силами России нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по инфраструктуре ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

    Удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками с 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности.

    С России поразили объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска поразили средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать , потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы. По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 11:04 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью

    Минобороны: Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью

    Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в Российской Федерации с применением РСЗО «Ольха», сообщили в Министерстве обороны.

    Средства ПВО уничтожили два украинских реактивных снаряда над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями.

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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