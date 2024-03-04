В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.0 комментариев
Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи
Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Французские власти потратили 2,615 млрд евро, а с учетом 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро.
Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Как пишет «Коммерсант», в список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.
Ранее журналисты британской газеты The Times сообщили, что информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск.