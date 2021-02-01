Генпрокуратура поддержала требование ФСИН назначить Навальному реальный срок

США после истории со штурмом Капитолия хорошо подумают, прежде чем по просьбе Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом России в список иноагентов) вводить санкции против ряда россиян, считает первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«Мне сейчас не кажется, что Соединенные Штаты будут реагировать по-старому. На мой взгляд, они сейчас долго будут думать (о том, чтобы ввести санкции). После всех митингов, взятия конгресса, если США немного умнее хотят подойти к санкционной истории в целом, они должны сто раз подумать», – сказал Шхагошев РИА «Новости».

Он также добавил, что к разочарованию ФБК США вводят санкции против России тогда, когда посчитают нужным, вне зависимости от чьих-либо просьб и обращений.

При этом Шхагошев считает, что ФБК четко выполняет функции иностранного агента. «Они четко выполняют функции иностранного агента сейчас, потому что это уже такая система, начиная от финансирования и заканчивая докладами, а вот это обращение – это не больше, чем доклад, каким образом они сейчас действуют и что им сейчас обязательно нужна помощь. Потому что то, на что они рассчитывали по поддержке этих несанкционированных митингов, они не получают», – отметил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».

В свою очередь первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал просьбу ФБК к США ввести санкции против граждан РФ госизменой.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джозефа Байдена новым американским президентом.