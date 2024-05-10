Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе
Военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах в секторе Газа, сообщила радиостанция Kan.
Также кабмин поручил израильским переговорщикам продолжать усилия по достижению сделки по освобождению заложников с радикальным движением ХАМАС, передает ТАСС.
Отмечается, что решение было принято вечером 9 мая.
Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Напомним, 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.