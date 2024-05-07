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Израиль нанес удары по городу Рафах в секторе Газа
В результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщили в администрации больницы в Рафахе.
«В результате ночных израильских ударов поступили пятеро погибших и несколько раненых», – передает сообщение больницы РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что в понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.
Ранее сообщалось, что 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.
Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы.
В результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.
При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского населения и поддержанию гуманитарной помощи.