Израиль нанес удары по городу Рафах в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«В результате ночных израильских ударов поступили пятеро погибших и несколько раненых», – передает сообщение больницы РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.



Отмечается, что в понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.

Ранее сообщалось, что 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.

Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы.

В результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.

При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского населения и поддержанию гуманитарной помощи.