Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю

Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю

Tекст: Олег Исайченко

По данным Axios, приостановка произошла впервые с 7 октября 2023 года. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

В то же время администрация Джо Байдена подверглась резкой критике американцев, которые выступают против поддержки Израиля со стороны США. Кроме того, Вашингтон обеспокоен возможной операцией Израиля в Рафахе, где укрывается более миллиона палестинцев.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Однако, по его словам, Израиль все равно не отступит от своих целей.

В то же время движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника. При этом в конце апреля Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

Также правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.



