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Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху
Al Jazeera: Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху
Израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.
Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал телеканалу о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы, передает Lenta.ru.
«Нам неясно, выберемся ли мы. (...) Проезжая через Рафах, напряжение было ощутимым: люди эвакуировались так быстро, как только могли», – приводит Al Jazeera слова Мейнарда.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, несмотря ни на что, проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.