Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия несмотря ни на что проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.
На встрече с родственниками заложников, удерживаемых в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен прекращать войну до достижения всех ее целей, передает ТАСС.
«Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», – сказал он.
Ранее на Западе предложили прекратить продажу оружия Израилю.