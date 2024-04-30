Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю
Hurriyet: Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю
Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и ряд стран обсудили на двухдневной встрече в Эр-Рияде элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих Тель-Авив, пишет газета Hurriyet.
Отмечается, что ряд западных стран предлагают сократить продажи оружия Израилю и ограничить его доступ к технологиям, передает РИА «Новости».
При этом ограничение воздушного пространства также входит в число предложений.
Издание указывает, что среди предложений есть и бойкот Олимпийских игр во Франции.
Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.