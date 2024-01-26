  • Новость часаСтало известно о работе над существенным увеличением дальности полета ракеты «Оникс»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР
    Стало известно о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
    На Западе нашли объяснение ударам ВСУ по Белгороду
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    В России выросло производство яиц
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    МИД: Атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть интерес к украинскому кризису
    В Минобороны отчитались о готовности шахт для «Ярсов» и «Сарматов»
    Эксперт объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 16:15 • Новости дня

    Суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, соответствующее постановление вынес международный суд (МУС) Организации Объединенных Наций.

    «Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», – заявила председатель суда Джоан Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к Израилю по Конвенции о геноциде, передает ТАСС.

    Ранее ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

    Коментарии (64)
    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

    Коментарии (7)
    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Коментарии (20)
    26 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский назвал параноидальным выступление представителя Украины в ООН

    Полянский назвал параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было, как и всегда, параноидальным и бредовым, заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

    «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что Россия опубликовала списки украинских пленных, которых везли для обмена, эти фамилии были доведены до украинской стороны.

    Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия. При этом она назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Россия ранее призвала государства – члены Совбеза ООН осудить уничтожение Ил-76 в Белгородской области украинскими войсками.

    Коментарии (8)
    24 января 2024, 20:15 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76
    Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за сбитого киевским режимом Ил-76, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Заседание Совбеза запрошено на 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск), сказал Лавров, передает ТАСС. Российская сторона рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязательства и назначит заседание как можно скорее.

    Лавров напомнил о ситуации 2022 года, когда после инсценировки в Буче британское председательство три дня отказывалось созывать заседание, заявив, что не хотел бы повторения такого сценария.

    Глава МИД добавил, что атака на Ил-76 на территории Белгородской области – это очередной пример использования Киевом террористических методов.

    Ранее генштаб украинской армии косвенно признал, что ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими военнопленными.

    Коментарии (11)
    25 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден поручил главе ЦРУ примирить ХАМАС и Израиль

    Байден направил главу ЦРУ в Европу договариваться об остановке боевых действий в Газе

    Байден поручил главе ЦРУ примирить ХАМАС и Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден направит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников, сообщила газета The Washington Post.

    Источник сообщил газете, что Бернс отправится в Европу, где будет добиваться сделки между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

    Ранее палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников.

    Коментарии (12)
    26 января 2024, 13:12 • Новости дня
    В Польше «поставили точку» в расследовании авиакатастрофы под Смоленском

    Минобороны Польши признало доклад о расследовании авиакатастрофы под Смоленском окончательным

    В Польше «поставили точку» в расследовании авиакатастрофы под Смоленском
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Польское правительство признает доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным, сообщает Минобороны Польши.

    По информации польского ведомства, доклад 2011 года, который был подготовлен госкомиссией по расследованию авиапроисшествий, является достоверным итоговым документом, передает ТАСС.

    Ранее МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском.

    Полонист Станислав Стремидловский объяснил отказ Варшавы от иска к России по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны.

    Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

    Коментарии (5)
    25 января 2024, 05:08 • Новости дня
    Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Глава минэкономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для ракетных ударов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений, заявил глава минэкономики страны Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Telegraph, Иран является законной целью для Израиля. Он призвал использовать стратегию президента США Джона Кеннеди в кубинском ракетном кризисе, когда «он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Тель-Авива. По его словам, палестинцы с Западного берега реки Иордан никогда не получат возможность снова работать в Израиле, а на их место придет более чем четверть миллиона иностранных специалистов.

    Баркат добавил, что Израиль может продолжать операцию в Газе и даже открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 млн долларов США в день.

    Ранее постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока и обвинил его в финансировании ХАМАС и других радикальных движений.

    Коментарии (10)
    24 января 2024, 00:10 • Новости дня
    Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

    Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

    При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.

    Коментарии (3)
    24 января 2024, 21:48 • Новости дня
    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76

    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76 в Белгородской области

    ООН выразила сожаление из-за гибели людей при крушении Ил-76
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация проинформирована о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ил-76 и сожалеет о гибели людей в результате крушения.

    «Мы видели сообщения прессы <…>. Мы сожалеем о жертвах [при крушении Ил-76], однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», – сказал Дюжаррик на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не волнует, поверит ли ей Запад в ситуации с Ил-76.

    Коментарии (0)
    25 января 2024, 23:26 • Новости дня
    В ООН подтвердили получение запроса России о списке погибших в Буче

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организация объединенных наций проучила запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче весной 2022 года, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    «Мы получили этот запрос», – передает его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД России на заседании Совбеза ООН заявил, что организация, несмотря на многочисленные запросы российской стороны, так и не предоставила этот список.

    В декабре прошлого года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что у них нет контактов с украинской стороной по вопросу о списке «жертв в Буче».

    Коментарии (2)
    24 января 2024, 01:18 • Новости дня
    Представитель Израиля назвал Иран «раковой опухолью» Ближнего Востока

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал Иран «раковой опухолью» и потребовал от международного сообщества бороться с ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах по Ближнему Востоку назвав Иран «раковой опухолью» для региона.

    «Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности ООН лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия», – заявил Эрдан, передает ТАСС.

    По словам израильского дипломата, в секторе Газа Израиль ведет «оборонительную операцию» против радикального палестинского движения ХАМАС, которое на 90% финансирует, по его словам, «режим аятолл», а заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в секторе Газа является «вершиной абсурда».

    «Это тот же режим, который снабжает «Хезболла» высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке», – заявил представитель Израиля.

    По его словам, «иранскими щупальцами террора» были затронуты все страны на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию и Пакистан.

    Эрдан заявил, что Иран вооружал Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступавший против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине.

    Также он сравнил главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с «гитлеровским министром», который участвует «в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста».

    «Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира – иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее», – заявил постпред Израиля в ООН.

    Ранее сообщалось, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа выросло почти до 24 тыс. человек, еще 60,5 тыс. получили ранения.

    Коментарии (5)
    25 января 2024, 12:51 • Новости дня
    Лавров вернулся из Нью-Йорка в облет недружественных стран

    Глава МИД Лавров вернулся в Москву из Нью-Йорка в облет недружественных стран

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров вернулся в Москву из Нью-Йорка, где принял участие в заседаниях Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку, в облет недружественных стран.

    Известно, что борт министра преодолел расстояние из США по северному пути за 10 часов 40 минут. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу Лавров ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

    Глава МИД России Сергей Лавров озвучил закономерность между переговорами США с Ближним Востоком и вспышками кровопролития

    Лавров: Переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сепаратные переговоры США с представителями Ближневосточного региона оборачиваются вспышками кровопролития, хаявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    «Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    По словам главы российского МИДа, Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН.

    В частности, он напомнил высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана за неделю до нападения ХАМАС 7 октября, о том, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий. По мнению Лаврова, это высказывание хорошо иллюстрирует «циничную близорукость американского руководства».

    Ранее Лавров заявил, что американскому президенту Джо Байдену нужно прекратить боевые действия для разрешения ближневосточного кризиса и не использовать вето, когда в СБ ООН появляется резолюция о гуманитарном прекращении огня.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 17:12 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    AP: ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе

    ХАМАС отказалось освобождать заложников в обмен на прекращение боев в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС не приняло предложение израильской стороны, подразумевающее прекращение боевых действий в Газе при условии освобождения всех заложников, сообщает Associated Press (AP).

    Как пишет AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника, ХАМАС отказалось освобождать заложников без прекращения израильского наступления в Газе и вывода армии еврейского государства из анклава, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул, что Каир и Доха ведут работу над «многоступенчатым предложением» и прилагают усилия к преодолению разногласий между сторонами.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боев в обмен на заложников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе
    Тайвань заявил о вторжении в зону своей ПВО 13 воздушных аппаратах Китая
    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО
    Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
    Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    Синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду в конце января

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

    Перейти в раздел

    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

    Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией. Хваленое европейское качество спасовало там, где десятилетиями успешно работали поезда советского производства. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............