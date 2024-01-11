Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде

Tекст: Алексей Дегтярев

По его словам, это израильское руководство «борется с геноцидом». Израиль также борется «с террористами» и «с ложью», заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

Действия ЮАР, подавшей иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, лицемерны, заявил Нетаньяху.

Израиль продолжит отстаивать «справедливое право на самооборону и обеспечение своего будущего до полной победы», заключил премьер.

Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.