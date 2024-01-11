Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде
Высказывания ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа со стороны израильских военных ложны, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, это израильское руководство «борется с геноцидом». Израиль также борется «с террористами» и «с ложью», заявил Нетаньяху, передает ТАСС.
Действия ЮАР, подавшей иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, лицемерны, заявил Нетаньяху.
Израиль продолжит отстаивать «справедливое право на самооборону и обеспечение своего будущего до полной победы», заключил премьер.
Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.