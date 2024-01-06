В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.7 комментариев
Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН
Axios: МИД Израиля обратился к послам убедить другие страны выступить против суда ООН
МИД Израиля потребовал от послов оказать давление на дипломатов и политиков в других странах, чтобы они выступили против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщили СМИ.
Как пишет Axios, ссылаясь на копию отправленной израильским дипведомством срочной телеграммы, «стратегическая цель» Израиля состоит в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете, воздержался от признания действий Тель-Авива в Газе геноцидом и признал, что израильские военные действуют в регионе в соответствии с международным правом, передает РБК.
В сообщении говорится, что решение суда может иметь значительные потенциальные последствия не только в правовом мире, но и иметь практические многосторонние последствия для экономики и безопасности.
В послании МИД Израиля требует от стран сделать публичное заявление, где необходимо публично и четко выделить, что государство «отвергает возмутительные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля».
Заявление израильским послам поручено передать до 11 января.
Согласно заявлению от дипведомства Израиля, в соответствии с конвенцией от 1948 года геноцид определяется как создание условий, которые не позволяют населению выжить, наряду с намерением его уничтожить. Ведомство призывает добиться заявлений о том, что Израиль прикладывает усилия по увеличению гуманитарной помощи населению Газы.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что администрация США не видит в Газе действий Израиля, которые бы подпадали под определение «геноцид».
Напомним, слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.