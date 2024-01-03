Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев

Tекст: Вера Басилая

Публичные слушания по иску Южной Африки против Государства Израиль пройдут во Дворце мира в Гааге, передает RT.

Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.

ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.

В МИД Израиля заявили, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и обвинили Преторию в сотрудничестве с «террористами».

Напомним, парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране.