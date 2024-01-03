  • Новость часаМеждународный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля
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    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    39 комментариев
    3 января 2024, 21:29

    Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля

    Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, следует из календаря мероприятий МУС.

    Публичные слушания по иску Южной Африки против Государства Израиль пройдут во Дворце мира в Гааге, передает RT.

    Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.

    ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.

    В МИД Израиля заявили, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и обвинили Преторию в сотрудничестве с «террористами».

    Напомним, парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране.

    2 января 2024, 08:39
    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев

    Al Jazeera: Израильские военные покидают город Дженин после ожесточенных столкновений

    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия покидает город Дженин на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    По сообщению телеканала, военные Израиля попытались штурмовать лагерь беженцев Дженин, но местное сопротивление вступило с ними в бой к юго-западу от города, вынудив покинуть Ябад, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    1 января 2024, 23:52
    В Йемене заявили об ожесточенных столкновениях с военным кораблем США

    Sky News Arabia сообщил об ожесточенных столкновениях катеров хуситов с военным кораблем США в Красном море

    В Йемене заявили об ожесточенных столкновениях с военным кораблем США
    @ TRT World/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами йеменских хуситов и американским военным кораблем в Красном море, сообщили йеменские источники.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

    В декабре США объявили о проведении операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Целью операции «Страж процветания» является борьба против движения «Ансар Аллах» (хуситов), под контролем которых находится Северный Йемен.

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    3 января 2024, 02:54
    Макрон отреагировал на израильскую атаку в Ливане

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя атаку израильского беспилотника в Ливане, призвал Израиль избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, «особенно в Ливане».

    «Макрон в ходе разговора с израильским министром и членом кабинета военных действий Бенни Ганцом сказал, что «очень важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане», и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем сторонам, прямо или косвенно вовлеченным в конфликт в регионе», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    2 января 2024, 15:01
    В Израиле скончался экс-глава «Моссад»

    В Израиле скончался глава «Моссад» во время войны Судного дня Цви Замир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году, сообщила канцелярия израильского премьера.

    По сообщению канцелярии, сегодня ночью скончался четвертый глава «Моссада» (1968–1974 годов) Цви Замир, в годы пребывания которого на посту проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с военной угрозой Израилю, кульминацией которой пришлась на начало войны Судного дня, передает РИА «Новости».

    В офисе премьера отметили, что под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.

    Как отметили в канцелярии, под руководством Замира «Моссад» завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом Ангел, с которым он лично участвовал в анализе информации, полученной накануне войны Судного дня и «драматического предупреждения о ее начале», отметили в канцелярии.

    Ранее Израиль рассекретил документы о теракте на мюнхенской Олимпиаде.

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    2 января 2024, 23:16
    Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив, запланированный на следующую неделю, сообщают израильские источники.

    «По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», – передает RT со ссылкой на The Times of Israel.

    При этом источник издания подчеркнул, что перенос визита «не имеет ничего общего» с ударом израильского беспилоника по пригороду Бейрута, в результате чего погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате атаки израильского беспилотника в Ливане возросло до шести человек. Среди погибших – заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    3 января 2024, 17:26
    Стало известно о тайных переговорах Израиля о переселении в Конго жителей Газы

    The Times of Israel: Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху вела тайные переговоры с представителями Конго о приеме тысяч мигрантов из Газы в рамках «добровольного переселения», сообщил источник газеты The Times of Israel.

    Источник сообщил, что Конго якобы готово принять тысячи мигрантов из Газы, но ведутся переговоры и с другими странами. По данным издания, Израиль работает над возможностью выезда палестинцев из Газы после завершения военной операции. Газета отмечает, что «добровольное переселение» жителей Газы стало «ключевым» направлением политики правительства Нетаньяху, передает ТАСС.

    По данным The Times of Israel, Нетаньяху поддержал идею «добровольного переселения», осталось только найти страны, которые примут переселенцев из Газы.

    Партнеры Нетаньяху по коалиции, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич назвали добровольное переселение палестинцев в другие страны чуть ли не единственным способом решения конфликта. Бен-Гвир также выступил за возвращение еврейских поселений в сектор Газа, выведенных из анклава Израилем в рамках программы так называемого одностороннего размежевания с палестинцами в 2005 году, добавляет газета.

    Смотрич заявил, что «такая маленькая страна, как Израиль, не может позволить себе реальность, когда в четырех минутах от населенных пунктов находится рассадник ненависти и терроризма».

    Ранее СМИ сообщали, что Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек.

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    2 января 2024, 22:11
    Количество жертв в Ливане возросло до шести человек

    Количество жертв израильского беспилотника в Ливане увеличилось до шести человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших в результате атаки израильского беспилотника на офис палестинского движения ХАМАС в Ливане выросло до шести человек.

    О росте числа жертв атаки израильского беспилотника сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

    По данным агентства, израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла».

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    2 января 2024, 20:10
    Взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы, где размещены силы группировки «Хезболла», сообщили источники агентства Reuters.

    В результате взрыва в пригороде Бейрута, по предварительным данным, погиб член руководства ХАМАС Салех аль-Арури после атаки израильского беспилотника, также были уничтожены еще трое активистов, находившихся в здании, передает ТАСС.

    Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта.

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    2 января 2024, 23:54
    ООН назначила заседание Совета Безопасности по палестино-израильскому конфликту

    Заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту назначили на 23 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Безопасности ООН решил провести 23 января заседание высокого уровня, посвященное палестино-израильскому конфликту, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

    «23 января пройдет заседание высокого уровня, в центре внимания которого будет экономический вопрос, а также ситуация в мире», – приводит ТАСС слова де Ривьера на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к Франции/

    Дипломат добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании ряда министров, в том числе из ближневосточных стран, отмечает агентство.

    Во вторник израильский беспилотник совершил атаку на офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

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    3 января 2024, 04:26
    Глава ВОЗ осудил удары Израиля по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа

    Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.

    «Я осуждаю сегодняшние удары по больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, находящейся под управлением Палестинского Красного Полумесяца», – приводит РИА «Новости» заявление Гебрейесуса в своем микроблоге.

    Глава ВОЗ сообщил, что среди погибших был пятидневный младенец, и назвал бомбардировки бессовестными.

    Во вторник Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило, что в результате израильских ударов по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа пять человек погибли и еще трое получили ранения.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать любой эскалации ближневосточного конфликта, «особенно в Ливане».

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    3 января 2024, 04:13
    Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами военные позиции на севере Израиля

    «Хезболла» заявила об обстреле ракетами десять военных позиций на севере Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли за сутки удары по десяти военным позициям на севере Израиля, говорится в коммюнике военно-информационной службы «Хезболла».

    «Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа», – приводит ТАСС фрагмент заявления. 

    Отмечается, что шиитские формирования атаковали ракетами и минометными снарядами механизированные патрули и казармы в поселениях Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Митат, Рамима, Штула и Эйлит. В коммюнике утверждается, что «все вражеские цели были поражены в результате прямого попадания», сообщает ТАСС.

    Кроме того, ракеты были выпущены по постам израильских войск в пограничных районах Джель-эль-Алям, Эль-Абад, Эль-Мердж и Эс-Самака, приводит данные «Хезболла».

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник во вторник вечером атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погибли шесть человек, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил это нападение и заявил, что цель Израиля – вывести конфронтацию с Ливаном на новый уровень на фоне неудач Израиля в секторе Газа.

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    3 января 2024, 07:05
    Хуситы выпустили две противокорабельные ракеты в сторону Красного моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили 2 января две баллистические ракеты в сторону южной части Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «2 января примерно в 21.30 (мск) поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты с контролируемой хуситами части Йемена в сторону южной части Красного моря», – приводит ТАСС сообщение командования.

    Отмечается, что в результате атаки ни одному коммерческому судну не был нанесен ущерб. При этом атака хуситов стала 24-й с 19 ноября, подчитали в СЕНТКОМ.

    Йеменские хуситы ранее заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не будет прекращена.

    В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

    Ранее сообщалось, что группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, однако поразить корабль не удалось.

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    3 января 2024, 06:01
    В Аргентине задержали выходцев из Ливии и Сирии за подготовку теракта

    Выходцы из Ливии и Сирии задержаны в Аргентине за подготовку теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинская полиция задержала трех человек, выходцев из Ливии и Сирии, которых подозревают в связях с террористами и подготовке теракта.

    Несмотря на то, что задержанные – лица сирийского и ливанского происхождения, у них были обнаружены паспорта Колумбии и Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

     «Правоохранительные органы подозревают, что они прибыли в Аргентину для организации теракта», – отмечает агентство.

    По данным La Nacion, в рамках расследования было установлено, что один из подозреваемых должен был получить посылку из Йемена весом 35 кг. Что находилось в посылке не сообщается.

    При этом отмечается, что задержание совпало с проходящими в эти дни в Буэнос-Айресе спортивными соревнованиями, в которых принимают участие представители еврейской общины из разных стран.

    Ранее сообщалось, что в Израиле скончался экс-глава «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году. Под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.

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    3 января 2024, 07:36
    Al Jazeera: Число погибших в секторе Газа превысило 22 тыс. человек

    Al Jazeera: Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 22 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере 22 тысячи 185 человек были убиты в результате израильских атак в секторе Газа с 7 октября, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    При этом количество раненых в ходе военных действий уже превысило 57 тысяч человек, сообщат Al Jazeera, передает ТАСС.

    В то же время число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль составляет 1 тыс. 139 человек, подсчитал телеканал.

    Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал «бессовестными» и осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в ходе которых погиб пятидневный младенец.

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    3 января 2024, 14:21
    Армия Израиля заявила о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу

    Израильские силы заявили о масштабной операции в лагере беженцев на Западном бере

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские силы проводят масштабную контртеррористическую операцию в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, сообщила в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По информации пресс-службы, израильские силы задержали десятки подозреваемых для допроса, арестовали шесть разыскиваемых лиц и конфисковали военное оборудование, передает РИА «Новости».

    Как добавили в пресс-службе ЦАХАЛ, еще четыре разыскиваемых палестинца были арестованы в городе Калькилия на Западном берегу.

    Напомним, 31 декабря армия Израиля приостановила боевые действия в районе на юге Газы.

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