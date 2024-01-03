Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.11 комментариев
Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля
Международный суд ООН рассмотрит иск ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев
Международный суд ООН в Гааге проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, следует из календаря мероприятий МУС.
Публичные слушания по иску Южной Африки против Государства Израиль пройдут во Дворце мира в Гааге, передает RT.
Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.
ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом.
В МИД Израиля заявили, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и обвинили Преторию в сотрудничестве с «террористами».
Напомним, парламент ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране.