Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.4 комментария
В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем
Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране, сообщает местное издание NCA.
Также парламент решил разорвать дипломатические отношения и приостановить деятельность посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.