В ЮАР решили разорвать дипотношения с Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Также парламент решил разорвать дипломатические отношения и приостановить деятельность посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.