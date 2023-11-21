Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Путин назвал своевременным внеочередной саммит БРИКС по Газе
Путин назвал своевременным решение провести внеочередной саммит БРИКС по Газе
Президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа, назвал своевременной инициативу ЮАР провести это мероприятие.
«Считаем весьма своевременной инициативу президента ЮАР, как действующего председателя БРИКС, созвать внеочередной саммит нашего объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Онлайн-саммит БРИКС, посвященный обострению палестино-израильского конфликта, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.