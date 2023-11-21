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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 13:19

    Песков: Речь Путина по конфликту на Ближнем Востоке будет открытой для СМИ

    Песков: Речь Путина на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту будет открытой для СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, инициированном председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Газы; речь российского лидера будет открытой для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 16.00 мск. Сначала, по его словам, выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    «Голос БРИКС в уже новом, расширенном формате должен быть услышан в мире, поэтому состоятся выступления глав государств», – приводит его слова ТАСС.

    В Кремле ожидают, что по итогам саммита будет принято совместное заявление государств – участниц БРИКС.

    В работе саммита примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также на встречу приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.

    В Кремле отмечали ранее, что ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    20 ноября 2023, 13:43
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

    Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    @ Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин после прихода к власти в России не только усилил страну, разоренную в 90-е годы, но также вернул ей достоинство и уважение, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

    Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

    Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

    Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

    Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

    Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

    В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.

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    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


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    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

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    20 ноября 2023, 17:15
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС по конфликту в Газе

    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС для обсуждения конфликта Израиля и Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи для обсуждения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, 21 ноября президент Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.

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    20 ноября 2023, 16:43
    Чечня согласилась принять половину беженцев из сектора Газа

    Чечня разместит на своей территории половину беженцев из сектора Газа

    Tекст: Борис Инсаров

    Вскоре в Чечню прибудет около половины всех принятых Россией беженцев из Газы – 250 человек, как уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

    «По решению Федерального штаба по работе с беженцами, в ближайшее время в регион прибудет 250 человек», – говорится в Telegram-канале чеченского управления МЧС.

    По заявлению ведомства, беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Ранее в понедельник о готовности принять палестинских беженцев, прежде всего женщин и детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что власти республики пойдут на это, если решение будет принято на федеральном уровне. По данным федерального МЧС от 19 ноября, всего из сектора Газа в Россию эвакуировали 550 беженцев, у 404 из которых имеются российские паспорта.

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    20 ноября 2023, 20:12
    Путин отметил преображение Чечни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил послевоенное преображение Чечни, при этом он подчеркнул, что много еще предстоит сделать, но уже сделанное впечатляет.

    «Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

    Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано, впечатляет».

    Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

    Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.

    Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.

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    20 ноября 2023, 17:39
    Путин поздравил Милея с избранием президентом Аргентины

    Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Хавьеру Милею с избранием на пост президента Аргентины и отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

    «Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что российско-аргентинские отношения основываются «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Путин выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах и конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, которые тот сделал в период предвыборной кампании.

    Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей.

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    20 ноября 2023, 19:41
    Путин дал символический старт поставке общественного транспорта регионам

    Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта, дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны.

    «Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.

    Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

    Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом  году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

    В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.

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    20 ноября 2023, 20:29
    Путин призвал повысить комфорт поездок в общественном транспорте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поездки в общественном транспорте должны стать комфортнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии передачи партии нового общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области, а также в Чечню.

    «На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», – приводит слова Путина «Звезда».

    Глава государства отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более 10 млрд человек.

    Напомним, Путин в День работника транспорта дал символический старт поставке общественного транспорта регионам.

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    20 ноября 2023, 13:50
    Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

    По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.

    Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.

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    20 ноября 2023, 14:43
    Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, они обсудили палестино-израильский конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

    Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

    Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

    Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

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    20 ноября 2023, 15:43
    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана в Москве

    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана Рахмоном в Москве

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 21 ноября в Москве проведет переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие ключевые аспекты отношений России и Таджикистана. Кроме того, Путин и Рахмон обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

    В середине октября Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.

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    20 ноября 2023, 16:59
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

    Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева в связи с его смертью и отметил, что он был «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди».

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер «с глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева». Глава государства отметил, что ушел из жизни человек «действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», передает ТАСС.

    Путин добавил, что Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Глава государства назвал Тулеева «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди». «Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», – заключается в телеграмме.

    Напомним, в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

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    20 ноября 2023, 14:14
    VG: Норвежские компоненты топлива могут применяться в ракетах, которыми Израиль атакует Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании Chemring Nobel, производителя химикатов, в том числе ракетного топлива.

    Как приводит газета слова управляющего директора компании Хельге Хюсбю, Chemring Nobel производит бризантные взрывчатые вещества и поставляет продукцию оборонной промышленности НАТО в соответствии с норвежскими правилами экспорта, при этом некоторые из ближайших союзников Норвегии разрешают экспорт оборонной продукции в Израиль в противоположность тому, что позволяет экспортная политика Осло, передает РИА «Новости». Он добавил, что нельзя исключать, что норвежские компоненты являются частью тех систем орудий, что используются в Газе, на Украине или других местах.

    Издание отмечает, что производимые предприятием компоненты топлива экспортируются из Норвегии в США, где используются для производства ракет компанией Lockheed Martin. Газета не получила от Lockheed Martin комментариев о дальнейшей судьбе оружия с производимыми в Норвегии компонентами.

    Ранее Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке.

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