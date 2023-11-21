С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.0 комментариев
Песков: Речь Путина по конфликту на Ближнем Востоке будет открытой для СМИ
Песков: Речь Путина на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту будет открытой для СМИ
Президент Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, инициированном председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Газы; речь российского лидера будет открытой для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 16.00 мск. Сначала, по его словам, выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Голос БРИКС в уже новом, расширенном формате должен быть услышан в мире, поэтому состоятся выступления глав государств», – приводит его слова ТАСС.
В Кремле ожидают, что по итогам саммита будет принято совместное заявление государств – участниц БРИКС.
В работе саммита примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также на встречу приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.
В Кремле отмечали ранее, что ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.