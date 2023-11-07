Песков заявил о тяжелой ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что для России важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и были реализованы гуманитарные потребности гражданского населения Газы. Также Москве важно, чтобы россияне смогли покинуть зону конфликта, и на этом направлении работу ведут российские дипломаты, сказал Песков.

«Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической», – приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что президент Владимир Путин пока не планирует контактов с коллегами из Египта, Израиля, Ирана. На рабочем уровне контакты с этими странами ведутся на ежедневной основе, сообщил представитель Кремля.

Ранее Путин заявлял, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.