Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Песков заявил о тяжелой ситуации в зоне палестино-израильского конфликта
Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной спустя месяц после начала обострения является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что для России важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и были реализованы гуманитарные потребности гражданского населения Газы. Также Москве важно, чтобы россияне смогли покинуть зону конфликта, и на этом направлении работу ведут российские дипломаты, сказал Песков.
«Ситуация остается крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической», – приводит его слова ТАСС.
Песков уточнил, что президент Владимир Путин пока не планирует контактов с коллегами из Египта, Израиля, Ирана. На рабочем уровне контакты с этими странами ведутся на ежедневной основе, сообщил представитель Кремля.
Ранее Путин заявлял, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.