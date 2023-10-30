Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.2 комментария
Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
Президент России Владимир Путин заявил, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.
«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь», – сказал глава государства.
«Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.