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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    25 октября 2023, 21:09

    Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с представителями религиозных объединений России и высказался об эскалации палестино-израильского конфликта.

    Российский лидер подчеркнул, что «Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм». «Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь, понесенных страной в годы борьбы с международным терроризмом», – приводит Кремль слова Путина.

    Путин выразил соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли и пострадали в ходе атаки 7 октября. Президент подчеркнул, что за чужие преступления не должны отвечать ни в чем не повинные люди. «Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи. Это настоящая гуманитарная катастрофа», – отметил он.

    Путин напомнил о позиции России по палестино-израильскому конфликту, основанной на решениях Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины. «Это и есть ключ к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке», – сказал российский лидер.

    Президент указал на важность прекращения кровопролития, иначе конфликт может «выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока».

    Ранее в Кремле назвали способ решения палестино-израильского конфликта.

    27 октября 2023, 15:05
    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая

    Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».

    «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».

    Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.

    Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

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    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

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    27 октября 2023, 20:30
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные в пятницу вечером расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.

    По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».

    Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.

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    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизм». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

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    27 октября 2023, 08:40
    Сухопутные силы Израиля провели новый рейд в секторе Газа
    Сухопутные силы Израиля провели новый рейд в секторе Газа
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сухопутные подразделения ЦАХАЛа в сопровождении истребителей и БПЛА провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа, уничтожены террористические объекты, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении израильской армии уточняется, что во время рейда были нанесены удары по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также боевикам ХАМАС, передает ТАСС.

    После рейда войска Израиля покинули анклав, сообщений о пострадавших среди израильских военных не поступало.

    Ранее армия Израиля сообщила, что провела целенаправленный танковый рейд на севере сектора Газа для подготовки к следующему этапу боевых действий.

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    27 октября 2023, 11:21
    Израиль обвинил Amnesty International в антисемитизме

    Politico: Израиль обвинил в антисемитизме правозащитную организацию Amnesty International

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль обвинил международную правозащитную организацию со штаб-квартирой в Лондоне Amnesty International в «антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству». Это произошло после того, как она заявила о нарушении международных правил ведения войны обеими сторонами ближневосточного конфликта, сообщила европейская версия газеты Politico.

    Как утверждал официальный представитель израильского МИД Лиор Хайат в интервью изданию, Amnesty International – антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю, она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной, передает ТАСС.

    Он также добавил, что молчание правозащитников после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября «демонстрирует, что Amnesty International – пропагандистская структура, работающая в интересах террористов».

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме».

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    27 октября 2023, 19:29
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе

    Космонавт Романенко: Молодежь должна «заболеть» мечтой о космосе

    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перед Россией в космической сфере стоят фундаментальные вызовы: привлекать молодежь к делу освоения космоса, создать новую орбитальную станцию и внедрять «космические» наработки в разные отрасли народного хозяйства, сказал газете ВЗГЛЯД космонавт Роман Романенко. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.

    «На мой взгляд, принципиально важно привлекать молодежь к делу освоения космоса», – пояснил Роман Романенко, космонавт, Герой РФ, депутат Госдумы. Собеседник напомнил, что Путин перед совещанием по развитию космической отрасли встретился с молодыми учеными, а на самом совещании отмечал важность создания условий для участия школьников, студентов в реализации прикладных космических проектах.

    «Я бы назвал эту задачу одной из ключевых. Дело в том, что до определенного момента новейшей истории было непрестижно и просто финансово невыгодно работать на производстве, пусть и космическом. Тогда нарушилась «преемственность поколений», поэтому сейчас особенно важно привлекать молодые кадры, которые смогут перенять опыт старшего поколения, преумножив его своим талантом и трудолюбием», – указал спикер.

    «К слову, параллельно с основной деятельностью я всегда работал с молодежью в части популяризации космонавтики и в целом технических наук. Согласитесь: прежде чем добиться успеха в ракетно-космической отрасли, нужно «заболеть» мечтой о космосе, всерьез увлечься идеей исследования космоса. Поэтому полностью поддерживаю предложение президента о привлечении школьников и студентов. Уверен, методичная реализация этой задачи уже в среднесрочной перспективе даст отличные результаты!» – подчеркнул парламентарий.

    Кроме того, космонавт указал, что создание Российской орбитальной станции (РОС) – значимый шаг, необходимый стране для освоения космического пространства. «Как было отмечено, ресурс МКС уже практически исчерпан, нужно двигаться дальше. К тому же орбита МКС проходит не совсем удачно для нас – не захватывает большую часть территории России, поэтому идея высокоширотной национальной станции витает давно, прошла множество экспертных и оценочных комиссий», – детализировал Романенко.

    «Полагаю, что опыт наших советских космических станций станет отличным подспорьем в этой работе. Наука шагнула далеко вперед, и сегодня существует огромное количество абсолютно прикладных научных задач, которые можно решить только на орбите, за пределами гравитации. Не сомневаюсь, что новая станция поможет вывести отдельные научные направления в мировые лидеры, кроме того, как известно, все «космические» наработки находят прикладное применение в самых разных отраслях народного хозяйства», – резюмировал Герой России.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве. По словам Путина, нужно «на основе собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития экономики», сообщает пресс-служба Кремля.

    «В короткие сроки нам нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти доступность ключевых космических сервисов – покрытие качественной связью всей территории страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», – указал он.


    Кроме того, по его словам, нужно создать условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. «Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах», – отметил Путин.

    «Хорошая идея – создавать студенческие конструкторские бюро, дать возможность вузам осуществлять НИОКРы в области космоса. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», – заметил глава государства. Также он поручил главе Роскосмоса Юрию Борисову проработать идею о проведении ежегодных конкурсов в сфере инноваций в космической области.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 20:48
    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира

    Al Hadath: Медики в секторе Газа не могут принимать сигналы из-за отключения связи

    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, медики не могут принимать сигналы из-за отключенной связи, заявил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.

    Анклав полностью изолирован от мира, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя общества, передает ТАСС.

    Представитель добавил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отключенной связи, а машины, находящиеся на вызовах, не могут выйти на связь.

    Израиль в пятницу объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

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    27 октября 2023, 11:58
    Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро ХАМАС

    Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро делегации ХАМАС Марзуком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился в Москве с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком, говорится в сообщении посольства Ирана в Москве.

    Как говорится в сообщении, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани, прибывший в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций, встретился с Абу Марзуком, членом политбюро ХАМАС, передает ТАСС.

    Как указали в диппредставительстве, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве со ссылкой на замминистра иностранных дел Ирана.

    Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

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    27 октября 2023, 09:25
    В армию Израиля мобилизовали 10 тыс. граждан США

    WP: Около 10 тыс. жителей США мобилизовали в армию Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Около 10 тыс. человек в США мобилизовали в армию Израиля после получения мобилизационных повесток, сообщила газета Washington Post.

    Издание пишет, что мобилизованы граждане, «связанные с Израилем», а также израильтяне, учащиеся и работающие в США. Всего с начала эскалации палестино-израильского конфликта Израиль призвал на службу 300 тыс. резервистов, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации на общих основаниях, в настоящий момент они призываются активно.

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    27 октября 2023, 03:21
    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу

    Глава МИД Ирана Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа

    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа.

    «Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится», – приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.

    Министр отметил, что Соединенные Штаты не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной».

    «Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев», – подчеркнул он.

    Глава МИД Ирана призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Он напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии «и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома», передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей», которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине», – подчеркнул он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

    Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.

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    27 октября 2023, 12:58
    Представитель ХАМАС прервал интервью с Би-би-си

    Представитель ХАМАС прервал интервью с Би-би-си после вопроса о погибших израильтянах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Гази Хамад прервал интервью Би-би-си после того, как ведущий задал вопрос о жертвах среди мирного населения Израиля.

    Хамад заявил, что это была военная операция, никакой команды убивать гражданских не поступало, передает ТАСС.

    По его словам, жертвы были из-за того, что у территории, где проводилась операция, большая площадь, там было много людей.

    «Я могу точно сказать: у нас не было никакого намерения убивать гражданских, мы не принимали такого решения», – заявил Хамад.

    Журналист в ответ продолжил настаивать, чтобы Хамад ответил на вопрос о том, как в ХАМАС оправдывают жертвы среди израильского гражданского населения.

    В ответ представитель движения заявил, что хочет прекратить интервью, и снял микрофон с пиджака.

    В ХАМАС инцидент пока не комментировали.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой.

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    27 октября 2023, 05:46
    Спикер Палаты представителей США призвал разделить помощь Украине и Израилю

    Спикер Палаты представителей США Джонсон призвал разделить запрос о выделении Израилю и Украине 105 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Джонсон заявил, что запрос о помощи Израилю и Украине нужно разделить, об этом есть консенсус среди республиканцев. Он подчеркнул, что «Израиль – это отдельный вопрос», передает РИА «Новости».

    Кроме того, новый спикер Палаты представителей Конгресса США заявил в интервью телеканалу Fox News, что «американцы требуют отчетности за потраченные доллары». Джонсон также подчеркнул, что администрация Джо Байдена должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины. При этом Джонсон призвал разбираться в ситуации вокруг Украины, и заявил, что России «нельзя позволить преуспеть» в конфликте.

    Ранее страны ЕС не смогли согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

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