Армия Израиля зафиксировала ракетный пуск со стороны Ирана
Системы ПВО Израиля приступили к перехвату ракет, запущенных с иранской территории
Ракеты, выпущенные с территории Ирана по Израилю, были обнаружены в воздухе, системы ПВО начали работау над их перехватом, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о выявлении пусков и активации защитных систем, передает РИА «Новости»,.
Пресс-служба ведомства привела подробности инцидента в официальном коммюнике. «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», – сказано в заявлении.
Эскалация напряженности последовала за совместными действиями Вашингтона и Тель-Авива. Ранее, 28 февраля, они атаковали цели в исламской республике, в том числе в Тегеране. Сообщалось о наличии разрушений и гибели гражданских лиц.
Иранская сторона приступила к ответным действиям против еврейского государства. Кроме того, ударам подвергаются военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали более 200 целей в исламской республике.