Пашинян уклонился от ответа о выходе из ЕАЭС ради Евросоюза

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС для последующего вступления в Евросоюз, передает РИА «Новости».

Вместо этого политик подчеркнул важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, а также указал на необходимость свободного перемещения грузов и развития торговли в регионе.

Кроме того, глава кабинета министров упомянул проект «маршрут Трампа», который призван обеспечить транспортную связь между Баку и Нахичеванской автономией.

«В этом контексте есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС. Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты. Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути», – заявил премьер по итогам саммита Европейского политического сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. Ранее глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом спикер парламента Ален Симонян исключил выход страны из состава Евразийского экономического союза.