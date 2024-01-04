Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.13 комментариев
Госдеп не нашел геноцида в действиях Израиля в секторе Газа
Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США не видят в действиях Израиля в секторе Газа признаков геноцида
Администрация США не видит в секторе Газа действий Израиля, которые бы подпадали под определение «геноцид», сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы не наблюдаем никаких действий, представляющих собой геноцид», – приводит слова дипломата ТАСС.
Так он прокомментировал обращение ЮАР в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа с требованием признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде.
«Это обвинения, которые не следует делать легкомысленно», – подчеркнул Миллер.
Ранее сообщалось, что слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.
Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.