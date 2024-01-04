Госдеп не нашел геноцида в действиях Израиля в секторе Газа

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США не видят в действиях Израиля в секторе Газа признаков геноцида

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не наблюдаем никаких действий, представляющих собой геноцид», – приводит слова дипломата ТАСС.

Так он прокомментировал обращение ЮАР в Международный суд ООН в связи с израильскими действиями в секторе Газа с требованием признать еврейское государство нарушителем Конвенции о геноциде.



«Это обвинения, которые не следует делать легкомысленно», – подчеркнул Миллер.

Ранее сообщалось, что слушания по обращению ЮАР по поводу действий израильских военных в секторе Газа пройдут в Международном суде ООН в Гааге 11–12 января.

Планируется, что 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.