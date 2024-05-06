Главы военных ведомств США и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить текущие переговоры по заложникам, усилия по оказанию гуманитарной помощи и Рафах», – говорится в его письменном заявлении, передает ТАСС.

Райдер отметил, что шеф Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США о том, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.

Менее месяца назад Остин и Галант обсудили последствия иранской атаки 13 апреля. Министр обороны США заверил израильского коллегу в поддержке обороны Израиля и назвал стабильность в ближневосточном регионе «стратегической целью» для своего ведомства.