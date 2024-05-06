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Главы военных ведомств США и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил переговоры с ХАМАС об освобождении заложников и ситуацию в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить текущие переговоры по заложникам, усилия по оказанию гуманитарной помощи и Рафах», – говорится в его письменном заявлении, передает ТАСС.
Райдер отметил, что шеф Пентагона подчеркнул в разговоре позицию США о том, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи.
Менее месяца назад Остин и Галант обсудили последствия иранской атаки 13 апреля. Министр обороны США заверил израильского коллегу в поддержке обороны Израиля и назвал стабильность в ближневосточном регионе «стратегической целью» для своего ведомства.