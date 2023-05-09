В Ивангороде организовали концерт на День Победы для жителей приграничной Нарвы

Жители эстонской Нарвы слушали концерт на День Победы, организованный на другом берегу в российском Ивангороде

Жители приграничного эстонского города Нарва вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти написал в своем Telegram-канале, что жители Нарвы вышли послушать песни, которые звучали по ту сторону границы, чтобы тоже отметить Великую Победу.

На видео можно наблюдать, что собралось большое количество слушателей концерта в День Победы на набережной в Эстонии.

Ранее сообщалось, что Всероссийский государственный университет юстиции во вторник проводит в Ивангороде серию торжественных мероприятий ко Дню Победы.

Между тем, СМИ сообщили, что в Таллине жители проводят возложение цветов к подножию памятника советскому воину-освободителю («Бронзовый солдат»), это происходит на фоне запрета властей Эстонии отмечать День Победы с российской и советской символикой.