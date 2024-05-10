Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан в качестве подозреваемого
Водитель автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, задержан в качестве подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
В качестве подозреваемого в рамках уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса, передает ТАСС.
Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.
Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.