Пугачева оскорбила Стаса Михайлова за слова об уехавших артистах

Tекст: Дарья Григоренко

Пугачева опубликовала видеоролик в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России), в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и и назвала себя «безголосой», передает НТВ.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», – сказала Пугачева.

Затем певица сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми», и поэтому не собираются возвращаться в Россию. Она также предложила певцу «зарабатывать, пока может», и в конце видео оскорбила певца, назвав его «Стасиком» и «мудаком», пишет RT.

Ранее Стас Михайлов в интервью «Комсомольской правде», намекая на высказывания Пугачевой, заявил, что ругающие Россию коллеги ведут себя некорректно. Артист подчеркнул, что именно Россия сделала этих звезд популярными, поэтому каждая знаменитость должна быть благодарна своей публике. «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – добавил певец.

Напомним, Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S», в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы. После артистка обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.