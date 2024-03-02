Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.9 комментариев
Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам
Пугачева после выхода нового альбома пообещала поклонникам новые песни к своему юбилею
Народная артистка СССР певица Алла Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.
В видеообращении на своей странице в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) она пообещала новые песни к своему юбилею, передает ТАСС.
По ее словам, она узнала о выходе альбома «P.S» одной из последних, добавив, что ей очень приятно внимание.
Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S» 1 марта, в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы.
До этого СМИ сообщали, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ