Стало известно о выходе нового альбома Пугачевой

«СтарХит»: Новый альбом Пугачевой выйдет 1 марта на стриминговых платформах

Tекст: Вера Басилая

В альбоме «P.S.» будут представлены одиннадцать новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее. Будут также старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», пишет «СтарХит».

По словам звукорежиссера Анатолия Лопатина, новые композиции на студии не записывались.

Звукорежиссер и друг Пугачевой Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его студии в Твери, в новом альбоме не будет.

Напомним, Пугачева, посетившая Россию в ноябре прошлого года, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, которые не предназначены для альбомов, а для «своих».