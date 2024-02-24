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Стало известно о выходе нового альбома Пугачевой
«СтарХит»: Новый альбом Пугачевой выйдет 1 марта на стриминговых платформах
Новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S.», в котором будут live-версии песен, записанные на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.», появится 1 марта на всех стриминговых платформах.
В альбоме «P.S.» будут представлены одиннадцать новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее. Будут также старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», пишет «СтарХит».
По словам звукорежиссера Анатолия Лопатина, новые композиции на студии не записывались.
Звукорежиссер и друг Пугачевой Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его студии в Твери, в новом альбоме не будет.
Напомним, Пугачева, посетившая Россию в ноябре прошлого года, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, которые не предназначены для альбомов, а для «своих».