Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.3 комментария
МИД Японии выразил обеспокоенность заявлением Москвы о боевой готовности ядерных сил
Глава МИД Японии Еко Камикава выразила обеспокоенность в связи с заявлением России о постоянном нахождении стратегических сил России в состоянии боевой готовности.
Он отменил, что «Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, считает, что Россия не должна угрожать ядерным оружием, а тем более применять его», передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не потерпит угроз со стороны, ее стратегические силы всегда находятся в состоянии готовности.