Пригожин поддержал Стаса Михайлова в конфликте с Пугачевой

Tекст: Дарья Григоренко

Он пояснил, что «такие вещи не красят женщину такого калибра». По его словам, продюсер до сих пор не может найти ответ на ее поступок, передает Газета.Ru.

«Да, со стороны пойти за мужем – понятно. Но уехать из страны, в которой ты снискала такое уважение, авторитет, репутацию. Можно назвать ее некогда главной певицей в этой стране. Ты там на уровне руководства страны, на уровне президента, ты масштабная личность. Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением? Я подобные действия просто не понимаю», – уточнил Пригожин.

По его мнению, подобные шаги женщины такого уровня – это недостойно. Пригожин указал, что Стас ничего оскорбительного не сказал. «Я тоже считаю, что это неправильно, что они приедут в эту страну, и им все равно будет стыдно. Пугачева выглядела как лидер нации среди эстрадных деятелей – и вот так поступить по отношению к стране, бросить такой вызов. Он просто нелогичен. Мне этого не понять. В данном случае конфликт, который со Стасом у нее начался, с оскорблениями и юмором – это как-то даже не смешно», – сказал он.

Пригожин отметил, что ему «все равно», признают ли Пугачеву иноагентом или нет, и подчеркнул, что «вообще не живет их жизнями и не интересуется».

«У нас были дипломатические отношения, мы никогда не были друзьями. Я уже это говорил неоднократно, она в индустрии шоу-бизнеса была первым диктатором. Если она ставила условия кому-то, чтобы не было того или иного артиста, так и происходило. Ей ли, человеку, который хочет присутствовать в таком управленческом образе, ей ли делать замечания другим? В данном смысле мы со Стасом в одной лодке. Мы с ним на одной стороне», – рассказал продюсер.

В среду народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. Позже активисты потребовали признать Пугачеву иноагентом.