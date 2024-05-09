Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО
Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».
При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.